¿Cuáles son los principales tipos de Yoga que puedes elegir practicar?

El yoga se desarrolló como una práctica espiritual hace miles de años, con el propósito de conectar cuerpo, respiración y mente. Utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar tu bienestar general. Hoy en día, muchas personas en Occidente lo practican como ejercicio y para reducir el estrés.

Dependiendo del tipo de yoga que practiques, puedes fortalecer ciertas zonas de tu cuerpo, ganar flexibilidad o desarrollar más musculatura. Sin importar cuál elijas, siempre estarás trabajando la meditación y la unión entre tu conciencia individual y la conciencia universal.

Si nunca lo has practicado, es posible que lo veas solo como una actividad para relajarte o meditar, enfocada más en lo espiritual que en lo físico. Pero el yoga es un universo de posibilidades.

El Yoga es un abanico de opciones inmenso. Ya sea que busques desarrollar tu fortaleza, flexibilidad, resistencia física y mental, o simplemente encontrar equilibrio, hay un tipo de yoga ideal para ti.

Tipos de Yoga

Hatha Yoga: Conocido como el “yoga físico”, se caracteriza por la realización de asanas (posturas) de forma suave y lenta, con cierto tiempo de permanencia en cada postura. Durante el calentamiento, también puedes realizar los movimientos de manera lenta o fluida, según tus objetivos.

Vinyasa Yoga: Se considera una variante del Ashtanga Yoga. A diferencia del Hatha, las posturas aquí se encadenan de forma fluida, sin pausas prolongadas. Cada secuencia sigue una lógica en función de la postura anterior y del objetivo de la sesión.

Yoga Iyengar: Exigente a nivel físico, pero muy útil para profundizar en el conocimiento de las posturas. En este estilo, también se siguen los ocho pasos del Ashtanga Yoga. Es ideal si buscas precisión, alineación y concentración.

Kundalini Yoga: Se enfoca en la respiración, la meditación y el movimiento energético. Utiliza bhandas (cierres energéticos), mudras (gestos con las manos) y kriyas (secuencias enfocadas en limpiar tus canales energéticos). El objetivo es movilizar la energía interna, en especial la conocida como Kundalini Shakti, representada como una serpiente dormida en la base del primer chakra.

Nada Yoga: También llamado el yoga del sonido. Parte de la idea de que la vibración sonora afecta tu cuerpo, mente y espíritu. Desde el sonido sagrado “Ohm” hasta instrumentos musicales y la voz humana, el objetivo es emocionarte e inspirarte para lograr la unión interior.

Yoga Nidra: Es el yoga del sueño consciente. Busca mantenerte en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño profundo, donde puedes meditar y desarrollar concentración, memoria, creatividad y conocimiento.

Bikram: Perfecto si te gusta sudar mientras haces ejercicio. Se practica en una sala a 40 °C con una secuencia de 26 posturas. El calor ayuda a flexibilizar las articulaciones. Muchas personas lo eligen porque el ambiente tipo sauna facilita la sudoración intensa.

Hatha: Este estilo se centra en el cuerpo físico. Las posturas se combinan con técnicas de respiración y relajación. Puedes practicarlo sin importar tu edad o condición física, ya que siempre se comienza desde un nivel básico y se avanza con el tiempo.

Iyengar: Se parece a una fisioterapia activa. Busca recuperar la simetría y alineación entre músculos y esqueleto. Es muy usado como apoyo para personas con insomnio, ansiedad, asma u otros padecimientos físicos.

Vinyasa: Consiste en una serie de posturas que fluyen sin pausas. Genera un esfuerzo físico constante, combinado con la relajación de una respiración controlada.

Ashtanga: Este es el yoga de la meditación profunda. Ashta significa ocho, y se refiere a los ocho pasos hacia la iluminación o nirvana. Se practica generalmente en una posición sentada, con la columna recta.

Ashtanga Vinyasa: Fue desarrollado por K. Pattabhi Jois. Aunque lleva el nombre Ashtanga, es más físico y aeróbico que meditativo, por eso incorpora la palabra vinyasa, que significa movimiento.

Debes tener en cuenta que, según diversos estudios y advertencias médicas, practicar yoga sin la guía adecuada puede provocar lesiones. Este riesgo ha aumentado con la proliferación de clases y estudios sin suficiente formación profesional.

Antes de elegir el tipo de yoga que vas a practicar, identifica tu objetivo. Así podrás investigar con claridad qué método se ajusta mejor a tus necesidades y en qué lugar se enseñan las técnicas adecuadas.

