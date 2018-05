Requisitos y trámites para el divorcio rápido

Si eres de los que tu relación de pareja está seriamente dañada y ambos están de acuerdo en iniciar los trámites para divorciarse, esta información es para tí.

Puedes disolver tu vínculo matrimonial mediante el llamado “Divorcio Rápido” o Procedimiento no contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior.

Para ello debes acudir a una notaría del distrito en el que te casaste por civil o que corresponda al último domicilio conyugal (lugar donde vivió junta la pareja).

Existen dos etapas ambas totalmente diferencias jurídicamente y son:

A. La separación convencional notarial.

Los requisitos y condiciones generales son:

– Duración del matrimonio: La pareja debe tener como mínimo 2 años de matrimonio.

– Solicitud: Ambos cónyuges deben declarar ante el notario su voluntad de separarse, presentando una solicitud firmada, según indique la notaría. Presentando

esta solicitud y los demás documentos empieza el procedimiento.

– Documentos de identidad: Presentar original y copia de los documentos de identidad de los cónyuges.

– Partida o acta de matrimonio: Copia certificada del acta o partida del Matrimonio Civil, expedida dentro de los 3 meses anteriores.

– Certificación de domicilio: En el caso del domicilio conyugal, algunas notarías verifican esto con la dirección del DNI y otras solicitan una declaración

jurada de los contrayentes.

– Hijos: Si no hay hijos, presentar una declaración jurada. En caso de tener hijos menores de edad, presentar copia de las partidas de nacimiento y el acta de

conciliación o sentencia sobre patria potestad, alimentos, tenencia y visitas. Si hay hijos mayores de edad con incapacidad, presentar copia de partida de

nacimiento y el acta de conciliación o sentencia sobre la curatela, alimentos, visitas o interdicción.

– Patrimonio: Si no hay bienes en común (sujetos a la sociedad de gananciales), presentar una declaración jurada. En caso contrario, presentar el Testimonio i

inscrito en Registros Públicos de separación de patrimonios o el Testimonio de sustitución o liquidación del régimen patrimonial.

– Pago de tasa: Presentar la constancia de pago de la tasa por el procedimiento. El monto varía según la notaría.

Hazlo en 4 pasos

1. Revisa los requisitos

Verifica cumplir los requisitos y reúne los documentos necesarios, de acuerdo a lo que indique la notaría elegida.

2. Paga la tasa y presenta los documentos

Paga la tasa correspondiente y presenta tu solicitud y documentación. Si todo está conforme y tu caso califica para obtener la Separación Convencional, el notario citará a ambos cónyuges para una Audiencia Única en un plazo de 15 días.

3. Acude a la audiencia

Tú y tu pareja deben acudir a la Audiencia Única para ratificar o no su voluntad de separarse. Si uno, o ambos, no se presentaran por una razón justificada, el notario convocará a una nueva audiencia en un plazo no mayor de 15 días. Si ambos faltan a la segunda citación, se da por concluido el procedimiento y tendrán que empezar un nuevo trámite.

4. Acta notarial

Si en la Audiencia Única ambos ratifican el deseo de separarse, el notario declara la Separación Convencional y se emitirá un acta notarial.

Importante

Tras la Separación Convencional tú y tu cónyuge estarán oficialmente separados, pero subsiste su vínculo matrimonial. Para disolver este definitivamente, deben continuar con el proceso de Divorcio Ulterior Notarial.

Así es, si la separación es definitiva entonces es bueno que consideres que existe ésta última etapa:

B. El divorcio ulterior notarial: Ésta última es de carácter definitivo y se tramita luego de transcurrido como mínimo 2 meses desde que se declaró la

separación mediante el acta notaria (la separación convencional notarial).

Los requisitos y condiciones generales son:

– Duración de la separación: Deben haber pasado al menos 2 meses desde que se dio la Separación Convencional.

– Solicitud: Tú o tu cónyuge pueden pedir al notario la disolución del vínculo matrimonial, mediante una solicitud firmada, según lo indique la notaría. No es

necesario que lo hagan los dos.

– Documento de identidad: Del cónyuge que solicita el Divorcio Ulterior.

– Documentos adicionales: La notaría te puede solicitar presentar copia o datos de los documentos relacionados con la Separación Convencional.

– Pago de tasa: Presentar la constancia de pago de la tasa por el procedimiento. El monto varía según la notaría.

Esto puede variar dependiendo del lugar. Asimismo, algunas notarías tienen formatos ya definidos para las solicitudes y documentos a presentar.

Hazlo en 3 pasos

1. Revisa los requisitos

Verifica cumplir los requisitos y reúne los documentos necesarios, de acuerdo a lo que indique la notaría elegida.

2. Paga la tasa y presenta los documentos

Paga la tasa que y presenta tu solicitud y documentación.

3. Disolución del vínculo matrimonial

Si todo está conforme, el notario resolverá la solicitud en un plazo no mayor de 15 días y se declarará el Divorcio Ulterior. Asimismo, dispondrá que este se inscriba en el registro correspondiente.

Ambas etapas deben realizarse en la misma notaría.

Para ambos procedimiento existen una serie de requisitos generales, pero cada notaría establece los detalles sobre las características de los documentos o la manera de presentarlos, así como el costo de los trámites. Para conocer las condiciones específicas de tu caso, comunícate con la notaría correspondiente

ubicada en el distrito en donde te casaste.

