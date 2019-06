¿Cuántos tipos de asesoría jurídica hay?

En el transcurso de la vida personal y de negocios a veces se presentan o se dan situaciones en las que es mejor solicitar asesoría jurídica antes de que se conviertan en problemas graves que después no podamos resolver con facilidad. Este tipo de asesoría ofrece la información que puedes necesitar para solventar temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de Derecho, ocupando todas las ramas de la misma. Es decir, cuando te enfrentes a algún inconveniente que incluya leyes o normas y reglamentos, es necesario solicitar asesoría y documentarse bien al respecto.

El paso del tiempo fue haciendo que esas necesidades de asesoramiento profesional en campos variados se convirtieran en una asesoría más eficaz por un personal capacitado que conociera y tuviera la experiencia necesaria en todos estos campos cara a dar solución a las necesidades que se presentan en el mundo moderno.

Los servicios de un asesor jurídico son algo indispensable pues gracias a ellos se puede llevar a buen término un litigio, un compromiso o una relación.

Existen varios tipos de abogados especializados en asesoría jurídica, entre los cuales vamos a destacar los más importantes y por lo mismo es importante tener en claro que tipo de servicios hay en el mercado y así poder identificar con mayor rapidez y claridad cuál solicitar cuando lo creas conveniente teniendo presente que cada caso a resolver puede ser distinto y requerir otro tipo de asesoría o algún trato más profundo para resolverse.

Tipos de asesoría legal

Asesoría Jurídica Mercantil: Constitución de sociedades mercantiles y todo lo concerniente a este tipo de relaciones comerciales, ampliaciones y disoluciones de empresas, nombramiento de representantes, etc. Además, se puede acudir a ellos para los cobros de instrumentos de pago relacionados con las actividades de carácter comercial, caso de los cheques sin fondos, pagarés, cartas de compromiso, etc. Cuando te encuentres en una situación como estas, que se relacione con tu negocio o con algún tipo de relación comercial que hayas establecido, debes recurrir a este tipo de asesoría jurídica, de forma que puedas recibir una especie de guía más detallada de lo que debes hacer y de lo que no es recomendable que realices, para solucionar la situación de la mejor manera posible.

Asesoría Jurídica Laboral: Este tipo se dirige a resolver los conflictos de tipo laboral, caso de despidos sin justificación, condiciones en las cuales se cesan los servicios, pagos de prestaciones, demandas por motivo de discriminación laboral, trabajo de mujeres embarazadas y en los últimos tiempos en acoso sexual en el ámbito laboral. Actualmente son muchos los factores que pueden llevar a una persona a solicitar este tipo de asesoría, y dependiendo también del perfil de un buen abogado, las situaciones pueden resolverse por la vía legal sin necesidad de convertirse en un problema serio. Si bien esta asesoría jurídica te permite salir de algunos casos laborales que requieren atención por parte de la ley, no debes aprovecharte de ello para intentar obtener beneficios laborales que no te corresponden. Algunas personas tienen la idea errónea de que los “derechos del empleado” se pueden utilizar como base para hacer exigencias que no tienen nada que ver con lo que realmente son esos derechos, así que siempre hay que basarse en la honestidad y la transparencia.

Asesoría Jurídica Familiar: Se encarga de todos los asuntos que tienen relación con los problemas ante los tribunales de familia como son los divorcios, la custodia de los hijos, separación de bienes, nulidad matrimonial, contratos prenupciales, juicios de herencia, testamentos, causas de separación, patrimonio familiar, el amparo a los huérfanos, etc. No necesariamente debe tratarse de un problema para que solicites asesoría, porque, por ejemplo, al momento de contraer matrimonio, hay varios aspectos legales involucrados, como los contratos prenupciales. Sin embargo, aún dentro de estas asesorías jurídicas pueden surgir otras necesidades, resultados de la forma de interrelación en el caso de las relaciones de familia y las demandas que plantee el mundo de los negocios para los casos de la asesoría jurídica mercantil.

Asesoría jurídica virtual: A partir de la llegada y el creciente desarrollo de Internet, el mundo entero y sus múltiples interacciones se modificaron, de tal manera que hoy en día para obtener asesoría jurídica, cuando nos quedamos cortos de tiempo y cuando requerimos apenas una guía sobre un tema específico, podemos fácilmente acceder a la asesoría jurídica virtual. La asesoría virtual es una manera de conseguir información básica para comenzar a resolver los asuntos. En los portales jurídicos podremos encontrar diferentes publicaciones que nos permitan tener información que nos ayude a solucionar la situación por la que estamos pasando o que nos deje un poco más claro lo que podríamos hacer.

Es decir, la asesoría jurídica virtual es una manera sencilla de obtener cierta ayuda rápidamente antes de ponernos en contacto con un profesional. Pero recuerda, que de una forma u otra, para resolver alguna situación legal siempre será necesario un abogado que nos represente y nos guíe de manera completa.

Como hemos visto la Asesoría Jurídica es indispensable en el mundo actual donde se dan multitud de relaciones en las que las personas necesitan un asesoramiento profesional especializado en cada uno de sus casos.

Fuente: Internet

