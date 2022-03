Pareja de científicos peruanos ayudan a jóvenes a estudiar ciencias en Estados Unidos

Jenny Zenobio y Luis Jauregui son un matrimonio que demuestra que no hay impedimentos para alcanzar los sueños. Ambos se enamoraron antes de ingresar a la UNI, estudiaron y trabajaron en las prestigiosas universidades de Harvard y Purdue. Hoy apoyan a jóvenes de nuestro país a perfeccionar sus conocimientos.

“Desde muy pequeño sentía una gran afinidad por los libros de física y de matemáticas”, evoca Luis Jauregui desde Estados Unidos al empezar a rememorar el inicio de su exitosa carrera.

Recordó también que su madre fue fundadora de un asentamiento humano en el distrito de Ventanilla, en cuyo comedor popular trabajó para poder alimentar a la familia.

“Mi mamá y mis hermanos mayores me sacaron adelante a mí y a mi hermana menor”, nos dice con un inocultable gesto de agradecimiento y orgullo.

En tanto, Jenny Zenobio creció con dos hermanos en el distrito de Los Olivos. Su padre es un esforzado inmigrante que vino a Lima en búsqueda de mejores oportunidades educativas y laborales.

Cuando quiso postular a la UNI recibió algunos comentarios machistas que no la amilanaron; por el contrario, la motivaron el doble. “La ingeniería no es para mujeres”, le dijeron. Pero no hizo caso.

Finalmente, Jenny ingresó a Ingeniería Sanitaria, mientras que Luis obtuvo el primer puesto en Ingeniería Electrónica.

La historia de la pareja en Estados Unidos se empieza a escribir cuando Jenny decide visitar a Luis, quien realizaba una pasantía en la Universidad de Texas A&M (TAMU).

El ímpetu y la pasión que la caracteriza la empujó también a buscar oportunidades en investigación en la Universidad de Purdue, en Indiana.

En tanto, al finalizar su pasantía como investigador, Luis postuló también a un posgrado en la Universidad de Purdue, lo que alargó la estancia de ambos en Estados Unidos.

Cuando Jenny hacía su tesis de maestría en Purdue y Luis había conseguido una beca para cursar un postdoctorado en Harvard, se enteraron del próximo nacimiento de su primogénita, Natalie.

Esta distancia hizo que Jenny pidiera su traslado de Purdue a Harvard para ejercer como investigadora asociada por cuatro años y culminar su doctorado.

En la actualidad, esta pareja de científicos peruanos desarrolla investigaciones para la Universidad de California en Irvine.

Ella lo hace en química ambiental, remediación de agua y suelo, mientras que Luis labora en el Departamento de Física en el área de materia condensada experimental. Además, fue admitido como profesor tras un exhaustivo examen en el que compitió con profesionales de muy alto nivel y de diversos países del mundo.



Proyectos para jóvenes

Más allá de sus labores profesionales, ambos quieren apoyar a estudiantes peruanos, tal como en un día lo hicieron por ellos. Jenny ha puesto este año la mira en el papel de las mujeres en la ciencia, y ha impartido charlas sobre la presencia femenina en STEM y la importancia de tener referentes mujeres en el Perú y el mundo.

Con este discurso trata de demostrarle a las niñas y jóvenes que es posible salir adelante a pesar de las dificultades económicas o de cualquier índole.

Asimismo, ha dado charlas en las que ha brindado las herramientas para estudiar y lograr ser financiados por otros países y por el Estado peruano.

En tanto, Luis es parte del programa Nanorepu , el cual se encarga de promover pasantías de investigación científica a universitarios peruanos en las mejores instituciones del mundo, así como de otras actividades que promuevan su desarrollo profesional.

Dice que gracias a este programa se ha gestionado becas para 20 estudiantes en áreas vinculadas con la ciencia.

Metas claras

“Siempre tengan metas claras, mantengan los ojos abiertos para las oportunidades y no tengan miedo de intentar. Hay muchas oportunidades afuera esperando por ustedes, solo hay que buscarlas”, afirman ambos científicos.

La pareja recomienda a las autoridades invertir en la creación de centros de investigación especializados en inteligencia artificial en el Perú para llegar a especializar la visión de los científicos peruanos.

Como familia científica, suelen dialogar con sus hijos sobre temas y experiencias ligadas a la ciencia.

En un futuro ellos pueden brindar soluciones al mundo, reflexionan. Mientras tanto, que continúen siendo felices y siempre orgullosos de los logros de sus padres.



Más datos

– Luis Jauregui recomienda a los jóvenes estudiantes la especialización en inteligencia artificial y ciencia cuántica, ya que hay un amplio mercado en busca de estos profesionales.

-La Universidad de Harvard fue fundada en 1636 y es la institución de enseñanza superior más antigua de los Estados Unidos. Se encuentra en la costa Este de los Estados Unidos, en la ciudad de Cambridge, Massachusetts.

-La Universidad Purdue fue fundada en 1869, conocida mundialmente como una institución líder en investigación. Su programa de aeronáutica y astronáutica es de mucho prestigio a nivel mundial y es de alta demanda por las industrias de defensa y aeroespacial en los Estados Unidos.

