¿Por qué la quinua no debe faltar en tu alimentación?

Es realmente difícil encontrar un alimento como la quinua: 100 % natural y con beneficios integrales para ti. Esta semilla completa te ofrece todos los nutrientes que tu cuerpo necesita, y puedes consumirla sin importar tu edad, estilo de vida o condición.

Conocida como el «cereal madre» en quechua, la quinua fue un pilar en la alimentación de los Incas durante miles de años, profundamente ligada a su cultura y creencias. Hoy, tú también puedes aprovechar su legado.

Descubre todo lo que este superalimento tiene para ofrecerte. La quinua se convierte en tu aliada ideal si buscas mantener una salud fuerte y equilibrada.

Contiene más proteínas, calcio, fósforo, hierro y magnesio que otros cereales. Además, incluye todos los aminoácidos esenciales, es rica en fibra, en vitaminas del grupo B y, por si fuera poco, no contiene gluten.

Beneficios de la quinua

Por cada 100 gramos de quinua, recibes entre 11 y 21,3 g de proteína, 5,3 a 8,4 g de grasa, 53,5 a 74,3 g de carbohidratos y entre 2,1 y 4,9 g de fibra.

Tienes acceso a una de las proteínas más completas: con los 9 aminoácidos esenciales. Ideal si sigues una alimentación vegana, vegetariana o si simplemente deseas una fuente proteica saludable.

Obtienes el doble de fibra que la mayoría de los granos, lo cual alivia molestias digestivas como el estreñimiento.

Reduces el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Ayudas a disminuir los niveles de colesterol y glucosa, mientras te mantienes saciado con menos calorías y más energía.

Si sufres migrañas, puedes sentir alivio gracias a su riqueza en magnesio, que relaja tus vasos sanguíneos y atenúa el dolor.

Favoreces una mejor transmisión de impulsos nerviosos, regulas tu temperatura corporal, eliminas toxinas y contribuyes a la formación de huesos y dientes fuertes.

Sientes un aumento de energía: su contenido en riboflavina (vitamina B2) mejora tu metabolismo celular, especialmente en el cerebro y los músculos.

Puedes incluirla en dietas sin gluten: perfecta si eres celíaco o intolerante. Úsala para hornear galletas, muffins, panes o incluso para sustituir la avena en tu desayuno.

