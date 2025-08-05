¿Por qué la quinua no debe faltar en tu alimentación?

Es realmente difícil encontrar un alimento como la quinua: 100 % natural y con beneficios integrales para ti. Esta semilla completa te ofrece todos los nutrientes que tu cuerpo necesita, y puedes consumirla sin importar tu edad, estilo de vida o condición.

Conocida como el «cereal madre» en quechua, la quinua fue un pilar en la alimentación de los Incas durante miles de años, profundamente ligada a su cultura y creencias. Hoy, tú también puedes aprovechar su legado.

Descubre todo lo que este superalimento tiene para ofrecerte. La quinua se convierte en tu aliada ideal si buscas mantener una salud fuerte y equilibrada.

Contiene más proteínas, calcio, fósforo, hierro y magnesio que otros cereales. Además, incluye todos los aminoácidos esenciales, es rica en fibra, en vitaminas del grupo B y, por si fuera poco, no contiene gluten.

Beneficios de la quinua

  • Por cada 100 gramos de quinua, recibes entre 11 y 21,3 g de proteína, 5,3 a 8,4 g de grasa, 53,5 a 74,3 g de carbohidratos y entre 2,1 y 4,9 g de fibra.
  • Tienes acceso a una de las proteínas más completas: con los 9 aminoácidos esenciales. Ideal si sigues una alimentación vegana, vegetariana o si simplemente deseas una fuente proteica saludable.
  • Obtienes el doble de fibra que la mayoría de los granos, lo cual alivia molestias digestivas como el estreñimiento.
  • Reduces el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes.
  • Ayudas a disminuir los niveles de colesterol y glucosa, mientras te mantienes saciado con menos calorías y más energía.
  • Si sufres migrañas, puedes sentir alivio gracias a su riqueza en magnesio, que relaja tus vasos sanguíneos y atenúa el dolor.
  • Favoreces una mejor transmisión de impulsos nerviosos, regulas tu temperatura corporal, eliminas toxinas y contribuyes a la formación de huesos y dientes fuertes.
  • Sientes un aumento de energía: su contenido en riboflavina (vitamina B2) mejora tu metabolismo celular, especialmente en el cerebro y los músculos.
  • Puedes incluirla en dietas sin gluten: perfecta si eres celíaco o intolerante. Úsala para hornear galletas, muffins, panes o incluso para sustituir la avena en tu desayuno.

