Evolución de las tecnologías en la red de telefonía móvil

El 1G, 2G, 3G, 4G y 5G que tanto ves aparecer en la parte superior de tu teléfono móvil indican el nivel de tecnología que utilizas a diario. Existe bastante confusión y desconocimiento sobre este tema. Al preguntar en qué consiste, es común que se hable solo de velocidad de descarga, pero en realidad no se trata solo de eso.

En el mundo de las comunicaciones móviles, la «G» hace referencia a una generación inalámbrica móvil. Cada nueva generación implica uno o varios cambios en el sistema: su naturaleza, velocidad, tecnología y frecuencia. Cada generación tiene sus propios estándares, capacidades técnicas y características que la diferencian de la anterior.

Evolución de la red telefonía móvil

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) creó el comité IMT-Advanced para definir los requisitos necesarios que debe cumplir un estándar para ser considerado parte de una nueva generación «G».

Esto significa que cada vez que se pasa de una generación a otra, ocurre un cambio importante en todos los aspectos del sistema, y es este comité quien determina las características mínimas que deben tener tanto los dispositivos como las redes para integrarse en esa nueva generación.

Las generaciones de red en la telefonía móvil son:

1G : La primera red de comunicación móvil automatizada y comercial fue lanzada por NTT en Japón en 1979. Luego llegó el sistema de Telefonía Móvil Nórdica (NMT) en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia en 1981. Son los primeros teléfonos móviles que se popularizaron en los años 80. Usaban tecnología analógica.

2G : Con la tecnología GSM, se introdujo por primera vez la transmisión de voz y datos en formato digital, además del roaming internacional que te permitía moverte de un lugar a otro. Surgió a partir de 1990, cuando los teléfonos dejaron de ser analógicos para volverse digitales. Ofrecía más seguridad y la posibilidad de enviar SMS. La velocidad de datos iba de 56 kbit/s a 114 kbit/s.

3G : Su objetivo fue aumentar las tasas de datos, facilitar el crecimiento del tráfico, ofrecer mayor capacidad de voz y datos, admitir diversas aplicaciones y lograr transmisiones a bajo costo. Usaba tecnología de conmutación por paquetes (Packet Switching) para datos y conmutación de circuitos para llamadas de voz. Surgió en 2001, permitiendo funciones como descarga de aplicaciones, correos electrónicos y mensajería instantánea. Ofrecía más seguridad que el 2G, y velocidades de hasta 2.048 kbit/s (2 Mbit/s). 4G : La cuarta generación está basada completamente en IP. Su meta es ofrecer alta velocidad, gran calidad, capacidad, seguridad y servicios de bajo costo para voz, datos, multimedia e internet. Para usar una red 4G, tu dispositivo debe ser capaz de seleccionar el sistema inalámbrico más adecuado. La movilidad del terminal es clave para ofrecer cobertura en cualquier momento y lugar. Apareció alrededor del año 2010 con los smartphones actuales. Mejora la seguridad en la transmisión de datos y alcanza velocidades de hasta 1.048.576 kbit/s (1 Gbit/s).

5G: Esta generación define su tecnología inalámbrica como una Open Wireless Architecture (OWA). La capa de red se divide en dos: una capa superior para tu dispositivo y otra inferior para la interfaz. Todo el enrutamiento se basa en direcciones IP, distintas en cada red alrededor del mundo. La pérdida de velocidad de bits se supera mediante el Protocolo de Transporte Abierta (OTP), que se apoya en las capas de transporte y sesión. La capa de aplicación gestiona la calidad del servicio en distintos tipos de redes. 5G anticipa un verdadero mundo inalámbrico: la Wireless-World Wide Web (WWWW). Se esperaba su llegada al mercado para el 2020, con velocidades de conexión que alcanzarían los 1.073.741.824 kbit/s (1 Tbit/s).

