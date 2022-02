Más de 6,000 colegios públicos son supervisados para el retorno de alumnos

La Contraloría General de la República supervisará 6,096 colegios públicos de primaria y secundaria a nivel nacional a fin de garantizar el retorno de alumnos a clases presenciales o semipresenciales, tras dos años de haberse iniciado la pandemia del covid-19, informó la institución de control.

En el marco del Operativo nacional “Buen inicio del Año Escolar 2022”, más de 600 auditores y 3,000 Monitores Ciudadanos de Control, realizan las visitas de inspección del 2 al 18 de febrero, a fin de obtener una radiografía actualizada sobre la situación de los colegios públicos del país.

En ese sentido, el operativo nacional de la Contraloría verificará lo referido a las medidas de bioseguridad frente al covid-19, como el acondicionamiento de los espacios abiertos y cerrados de cada local educativo con ventilación adecuada, el distanciamiento físico, la señalización e implementación de estaciones de lavado o desinfección de manos.

También se constatará la entrega de material educativo (libros de textos) y distribución de tabletas, y si cuentan con los instrumentos de gestión (documentos de planificación y dirección, procesos de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar).

Asimismo, si los colegios cuentan con servicios básicos, infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento de aulas, en concordancia con las disposiciones y normativa aplicable.

Los hechos que se identifiquen in situ permitirán a la Contraloría General emitir alertas tempranas sobre hechos que contravengan la normativa y disposiciones del sector Educación que garanticen el inicio de clases con medidas oportunas de prevención y seguridad ante el covid-19, así como de calidad educativa en sus distintos niveles.

Alcance

El operativo “Buen inicio del Año Escolar 2022” tendrá alcance nacional y se ejecutará en las 25 regiones del país, con una muestra representativa de 6,096 instituciones de educación básica regular de primaria y secundaria, en el que estudian aproximadamente 1 millón 134,000 alumnos, que se estima están a cargo de 68,800 docentes.

La muestra se obtuvo de forma aleatoria de 27,731 colegios públicos que cuentan, para fines del operativo, con los siguientes parámetros: primaria polidocente multigrado (con un profesor que sume más de un grado), primaria polidocente completa (con un profesor para cada grado) y secundaria, bajo el ámbito del Ministerio de Educación (Minedu) y de las Direcciones Regionales de Educación de los Gobiernos Regionales.

Durante el despliegue se determinará si las instituciones educativas vienen cumpliendo las disposiciones para el retorno a clases, en el marco de la emergencia sanitaria covid-19, y con las disposiciones educativas vigentes referido a la gestión institucional (relacionado al plan de trabajo y currículo escolar) y la gestión administrativa (referido a los servicios básicos como luz, agua internet, entro otros.

Al final del operativo se emitirá un informe por cada una de las 25 regiones que se visitarán sobre los riesgos y/o deficiencias identificadas, que luego serán remitidos a las Direcciones Regionales de Educación, para que mitiguen los hechos identificados, y un informe consolidado al Minedu.

Resultados del 2019 y veedurías 2020 y 2021

En el operativo “Buen inicio del Año Escolar 2019”, la Contraloría identificó una serie de riesgos en los 2,560 colegios visitados. Entre ellos, que el 59% de instituciones educativas (IIEE) no publicó número de vacantes por grado y aula en lugar visible. El 44% no publicó el cronograma de matrícula.

También se observó la carencia de libros y materiales para la entrega a los alumnos en el 77% de los colegios y en el 40% hacen falta docentes para cubrir secciones.

Del mismo modo, que el 78% carece de telefonía, 61% requiere dotación, mantenimiento o sustitución de inodoros, 58% de lavatorios y el 57% de urinarios (Informe de Operativo de Visita Preventiva N° 765-2019-CG/EDUNI-OCS)

En el 2020 y 2021 se realizó una veeduría a la implementación de la estrategia Aprendo en Casa, en la que se advirtieron los siguientes resultados:

Más del 32% de alumnos en 17 regiones no habría obtenido resultados satisfactorios en el 2020. No lograron obtener la nota mínima satisfactoria. El 43% fue aprobado.

También se reportaron dificultados en clases virtuales, como falta de servicio de internet (72%), equipo compartido con otras personas (59%), falta de plan de datos para celular (59%), no cuentan con equipo celular (48%), entre otras situaciones. (Informe de Orientación de Oficio N° 9919-2021-CG/SADEN-SOO)

El 2021, se identificó que entre el 7.26% y el 27.21% de alumnos señalaron no haber recibido los textos escolares, mientras que el 25.07% y el 37.83% indicaron que lo recibieron, pero no lo utilizaron, y solo entre el 39.26% y el 67.67% dijeron que lo recibieron.

El 44% de estudiantes encuestados consideró que el medio virtual utilizado para el dictado de clases es insuficiente para alcanzar un nivel adecuado de las lecciones que reciben.

Este hecho se corrobora con la encuesta realizada a docentes, quienes consideran que el 2021 el 44.5% de alumnos alcanzó un nivel “regular”, 30.1% señala que es “aceptable” y 19.8% como “limitada”.

24,772 estudiantes manifestaron recibir la tablet. De ese grupo, 8,915 tuvieron problemas en el uso de los dispositivos referido a la demora en ingresar a los aplicativos (34.90%), descarga rápida de la batería (23.35%), cargador no funciona (18.12%), pantalla no funciona correctamente (16.48%), problemas en el encendido (12.92%), entre otros.

El 56.5% de estudiantes encuestados señalaron que el medio virtual más utilizado para el dictado de clases en vivo es el Whatsapp.

Sin embargo, dicho aplicativo se constituyó como medio de comunicación y no para actividades formativas dado a que no permite visualizar contenidos a diferencia de otras herramientas. Por ello, no constituye el medio más idóneo para la transmisión de clases escolares ni para fines educativos. (Informe de Orientación de Oficio N° 30663-2022-CG/PC-SOO)

Dato

-En todo el país hay 106,728 IIEE públicas y privadas: 82 461 son IIEE públicas (77%) de las cuales 39 771 (48%) cuentan con nivel primaria y secundaria.

-Asimismo, hay 8 millones 152,738 alumnos que acceden a la educación en la gestión pública y privada en el país.

-De esa cifra, a 6 millones 444,256 es la población estudiantil que acceden a la educación pública (79% de la población escolar en total) que se distribuyen por nivel educativo en Inicial: 1 362 501 (21%), Primaria: 2 940 645 (46%), y Secundaria: 2 141 110 (33%).

