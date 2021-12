Aeropuertos del Perú: Conoce los requisitos para viajar en avión a partir del 10 de diciembre

A partir del viernes 10 de diciembre, los pasajeros mayores de 18 años de rutas interprovinciales en el país, tendrán que presentar su carne de vacunación con sus dos dosis, o prueba molecular negativa no mayor de 48 horas de tomada, tanto para el transporte terrestre como aéreo, informó el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Indicó que esta es una de las medidas que forman parte de las acciones preventivas adoptadas por el gobierno ante la eventualidad de una tercera ola de contagios por la covid-19 en el país, más aún ahora que ha aparecido una nueva variante de la ómicron.

“Para el transporte interprovincial, se va a pedir las dos dosis o una prueba molecular (…) pero a partir de los 18 años, no (solo) de 45 años. Lo mismo para el transporte aéreo. Cualquier persona mayor de 18 años, no va a poder viajar en avión, en vuelos nacionales, si no tiene las dos dosis de vacunación o presenta un certificado de 48 horas de una prueba molecular”, dijo el titular del Minsa.

De esta manera se amplía a mayores de 18 años, la exigencia de carné de vacunación o prueba molecular negativa para viajar por el país, y no solo a los mayores de 45 años, que estaba vigente desde mediados de noviembre, y solo para transporte terrestre.

En torno a la coyuntura por la pandemia, Cevallos refirió si bien el número de casos de coronavirus está en aumento en algunas regiones, especialmente en el norte del país, eso configura un rebrote de casos, pero aún no se puede decir que estamos en una tercera ola.

“Esto nos permite decir que estamos en un rebrote, todavía no en una tercera ola, pero con los cuidados necesarios. Por eso es que hemos adelantado al 10 de diciembre las medidas de control y las normas que habían sido publicada con El Peruano”.

El gobierno también ha dispuesto adelantar para el 10 de diciembre la obligación de presentar carné de vacunación con las dos dosis para el ingreso a espacios cerrados, como centros comerciales, restaurantes y lugares de esparcimiento.

Igualmente, el toque de queda para Navidad y Año nuevo empezará a las 01:00, a fin de recortar la circulación de personas.

Comentarios