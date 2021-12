Minsa: desde el 10 diciembre pedirán carnet de vacunación, descárgalo fácil aquí

Desde el 10 de diciembre, y ya no desde el 15 de diciembre como estaba previsto, será obligatoria la presentación del carnet con las dos dosis de la vacuna contra el covid-19 para los adultos mayores de 18 años que ingresen a los espacios públicos cerrados de trabajo o comerciales. .

Así lo informó el ministro de Salud, Hernando Cevallos, precisando que esta medida, que se formalizará mediante una norma que será publicada en las próximas horas, se toma en previsión de la eventual llegada al país de la variante ómicron, que ya afecta a otros países.

Fue durante la conferencia de prensa brindada el miércoles 1 de diciembre por el Gabinete Ministerial liderado por Mirtha Vásquez.

Esta obligación incluye, igualmente, a los choferes y cobradores del transporte público, trabajadores de delivery, así como a las empresas con más de 10 trabajadores, quienes solo podrá operar de manera presencial si todos ellos acreditan su dosis completa de vacunación.

Por tal motivo, el Ministerio de Salud (Minsa) informa que, si ya recibiste las dos dosis de la vacuna contra el covid-19, puedes demostrarlo con el carnet físico que te entregaron en el centro de vacunación o descargarlo fácilmente con solo ingresar al siguiente enlace. Además, aclara que los certificados de vacunación obtenidos en el extranjero también son válidos.

¡Demostrar tu vacunación es muy sencillo! ✨💉 ✅ Presenta tu carnet físico o descarga tu carnet digital ingresando a https://t.co/GDakTxVVb7. pic.twitter.com/FBWTjUhSCK — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 15, 2021

Certificado virtual

El procedimiento es gratuito y lo puede hacer toda persona que haya recibido la vacunas contra la covid-19, y también las que no corresponde a este proceso, como influenza, malaria, hepatitis B y otras enfermedades, así como el número de las dosis aplicadas o si se trata de dosis única, lo que permite conocer el historial de vacunación de cada persona.

Mira el siguiente video que el Minsa ha publicado en su cuenta de Twitter para conocer los pasos que debes seguir para obtener tu carné de vacunación:

¿Quieres obtener tu carné de vacunación virtual? 💉✨ Aquí te mostramos paso a paso cómo acceder al tuyo fácilmente en https://t.co/nLcuF98xcJ 👇🏻 pic.twitter.com/AQw86fB1DE — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 17, 2021

Pasos para obtener tu carné de vacunación

Primero ingrese a la plataforma Acceder a mi carné de vacunación. Una vez que ingrese, aparece un recuadro azul donde dice “Ingresa a tu carnet de vacunación”.

Dale clic. Se abrirá otra página donde le solicitarán a la persona que ingrese su fecha de nacimiento, así como el número de su documento nacional de identidad (DNI) y la fecha de emisión del documento.

Ingrese y podrá verificar la vacuna utilizada, el laboratorio fabricante, el número de lote, la cantidad de dosis que ha recibido, el día, la hora, el lugar donde fue inoculado y los datos personales de la persona beneficiada.

También podrá descargar el certificado de vacunación utilizando un código QR. Es importante ingresar correctamente los datos que se solicitan.

Al respecto, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, sostuvo que la exigencia del carné de vacunación para realizar viajes interprovinciales y para ingresar en espacios cerrados como centros comerciales “busca protegernos colectivamente”.

Tras señalar que la vacunación contra el covid-19 es una responsabilidad social, Cevallos enfatizó que “está demostrado que una persona que no está vacunada se puede contagiar con más facilidad y, también, contagiar” a personas en su entorno.

Por su parte, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, manifestó que esta disposición busca proteger los derechos básicos de los ciudadanos y que está enmarcada en normas legales como la Ley general de la salud, que “habla de la necesidad pública de algunas medidas sanitarias”.

“Si bien una persona tiene todo el derecho de no vacunarse si no lo desea, no tiene el derecho de contagiar a otras personas cuando obtiene el virus, y además expone su propia vida porque puede ir rápidamente a desarrollar un caso severo”, enfatizó el funcionario.

Asimismo, indicó que se busca evitar una tercera ola en el país, pues en otras partes del mundo ya se ha visto que los rebrotes se dan principalmente entre las personas no vacunadas.

“Se trata de prevenir esta tercera ola porque en el mundo ya se ha demostrado que esa es la ola de los no vacunados. Hay mucha publicación científica donde se ha visto que el 80 o 90% de personas hospitalizadas son los no vacunados, sobre eso no hay mayor discusión científica”, apuntó.

