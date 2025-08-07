Gobierno Regional de La Libertad Exhorta a Vacunarse Contra La TOSFERINA Tras Detectarse Casos en Chao

Ante la confirmación de dos casos de tosferina en el distrito de Chao, provincia de Virú, el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), ha lanzado un llamado urgente a padres de familia y cuidadores para que vacunen a los niños menores de 5 años y a gestantes.

Esta acción responde a la directiva del gobernador César Acuña, quien ha dispuesto intensificar la prevención frente a enfermedades transmisibles. Por ello, brigadas de salud ya recorren casa por casa en Chao, vacunando a los menores. En caso de no encontrarse en casa durante la visita, se ha solicitado acudir al centro de salud más cercano.

La región cuenta con vacunas gratuitas disponibles, como la Pentavalente, la DPT (para menores) y la DTPa (para gestantes), lo que garantiza una respuesta inmediata ante esta amenaza.

La tosferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Sus síntomas se asemejan a los de un resfriado común en sus inicios, pero avanzan rápidamente hacia una tos severa y persistente. En bebés, puede provocar complicaciones graves como dificultad respiratoria e incluso cianosis.

Por ello, las autoridades de salud reiteran a la población no automedicarse ante síntomas sospechosos y acudir de inmediato al establecimiento de salud. Además de la vacunación, se han activado medidas de vigilancia domiciliaria, bloqueo epidemiológico y articulación con autoridades locales para contener posibles brotes.

El Gobierno Regional de La Libertad reafirma su compromiso con la salud pública y la protección de la niñez y gestantes ante enfermedades prevenibles.

