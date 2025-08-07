La Libertad Cuenta con Equipos de Radiografía con IA para Detectar TBC en Minutos

El Gobierno Regional de La Libertad ha incorporado dos modernos equipos de radiografía portátil con inteligencia artificial para la detección rápida de tuberculosis, capaces de emitir diagnósticos en cuestión de minutos. Esta innovación beneficiará a miles de ciudadanos en distintas provincias.

Uno de los equipos ya funciona en el Centro de Salud de Casa Grande, en la provincia de Ascope, mientras que el segundo está instalado en la Gerencia Regional de Salud (GERESA). Ambos serán rotados entre hospitales y centros de salud de la región, ampliando su cobertura y permitiendo llegar a zonas con mayor índice de contagios.

Durante una visita inopinada, la gobernadora regional en funciones, Joana Cabrera, supervisó el funcionamiento del radiografo y resaltó su aporte a la salud pública. “Estamos optimizando la atención de personas con TBC, con tecnología que permite diagnósticos precisos en poco tiempo”, señaló el gerente regional de Salud, Aníbal Morillo.

La autoridad regional también adelantó que en los próximos días se publicará un cronograma de rotación de los equipos para garantizar su uso estratégico. Cabrera recordó que la tuberculosis sigue siendo una enfermedad presente en la región, aunque los casos han disminuido gracias al trabajo del personal sanitario y la incorporación de tecnología moderna.

“Es importante que quienes presenten síntomas acudan de inmediato a los centros de salud. La prevención y detección temprana salvan vidas”, enfatizó.

