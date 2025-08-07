¿Qué habilidades y conocimientos debe tener un operario de maquinaria pesada?

La construcción, las obras civiles y de vialidad y las faenas mineras, entre otras actividades productivas del país, requieren un uso intensivo de maquinaria pesada compacta, tales como retroexcavadoras, minicargadores con oruga y ruedas, dumpers o volquetes, excavadoras, etc.

Esto conlleva una alta demanda por operadores profesionales en este tipo de tecnologías, lo que es muy difícil de obtener debido a la diversidad de marcas, modelos, equipos y procedencias de las maquinarias.

El operador de maquinaria compacta debe ser un profesional altamente especializado y contar con las competencias suficientes para desarrollarse plenamente en el mundo del trabajo. Este capital humano es demandado principalmente por el sector minero en nuestro país.

Como no abundan los profesionales con este perfil, la tendencia actual es que las mismas empresas que contratan, o aquellas que venden o arriendan los equipos, perfeccionen a sus operadores reduciendo los elevados costos de contratar operadores expertos.

De hecho, muchas empresas están reclutando a jóvenes apenas cumplen 18 años para formar sus propios operadores calificados en maquinaria compacta, y con muy buenos resultados. La utilización de simuladores, la instrucción en competencias y la contratación de jóvenes en estas tareas, sirve en parte, para ocupar las vacantes de personal que requiere este trabajo especializado.

En otras palabras, el contar con operadores competentes optimiza el funcionamiento de la maquinaria compacta, mejora la productividad y disminuye altamente las tasas de accidentabilidad de sus trabajadores.

Además, se minimiza los tiempos muertos por mantenimiento o fallas provocadas por una mala operación.

Para obtener todas estas ventajas, la formación de los operadores debe considerar no solo las destrezas manuales compatibles con la operatividad de la maquinaria, sino además un sinnúmero de otras habilidades.

Los operadores de maquinaria trabajan en diferentes campos. Ellos operan carretillas elevadoras, grúas y varios tipos de maquinaria pesada como equipo de pavimentación. Sin importar la industria en la cual trabaje el operador de maquinaria, debe contar con una serie de habilidades básicas.

Destrezas y habilidades que debe tener un operario de maquinaria pesada

Debe tener un conocimiento general de la tecnología que se va a operar, la que incluye desde el tipo de combustible hasta conocer la capacidad máxima de la maquinaria compacta. Todas competencias que se adquieren con formación y estudio, y que son potenciadas fuertemente mediante el entrenamiento y la experiencia, lo que permite al operador comprender más cabalmente cómo se usa y se mantiene el equipo que opera.

Es fundamental también el trabajo e integración colaborativa en faena y la proactividad del operador para la detección de fallas, para que estas puedan ser informadas y reparadas a tiempo. La persona debe contar con la disposición permanente a aprender y capacitarse en las nuevas tecnologías, y comprometerse con la empresa y sus recursos.

Al operador especializado se le exige además competencias mínimas en matemática y física, así como la capacidad de aplicar todas las políticas de seguridad para la operación de maquinaria compacta, de la faena y sus actividades.

Por razones de seguridad, un operador de maquinaria debe de contar con la habilidad de estar atento a sus alrededores en todo momento. A diferencia de los conductores, los operadores de maquinaria no suelen trabajar en lugares muy transitados. Sin embargo, un operador de maquinaria debe constantemente asegurarse de que nada se interponga en el camino de su equipo. Las operadores de carretillas elevadoras deben estar atentos de hacia donde se dirigen y si algo o alguien se encuentra detrás, o a un lado de ellos. Esta particular habilidad no solo funciona para mantener los costos de seguros y responsabilidad bajos, sino también para mantener segura la maquinaria, equipo y personal en el lugar de trabajo.

Tener conocimiento sobre la maquinaria que el operador utiliza es una habilidad importante que todos deben tener. Primero, tener conocimiento del equipo le permite al operador, equipo y a aquellos que trabajan con él estar seguros. Segundo, aumenta la productividad del operador. Dependiendo del tipo de maquinaria que se opere, podrían requerirse certificados o licencias de operación que obliguen al operador a tener cierta experiencia. Sin embargo, incluso aquellos que no cuentan con una licencia o certificación deben tener conocimiento de cómo operar correctamente la maquinaria con la que están trabajado.

Tener algunas habilidades de mecánica básica relacionadas al equipo en particular que se está utilizando es importante. Aunque la mayoría de las compañías cuentan con profesionales responsables del mantenimiento y reparaciones de la maquinaria, los operadores de ésta deben tener suficientes habilidades mecánicas como para realizar inspecciones básicas antes de comenzar su trabajo diario. Por ejemplo, un operador de grúa debe ser capaz de revisar los fluidos, inspeccionar el motor, mangueras y bandas; y asegurarse de que su grúa funciona apropiadamente antes de comenzar su trabajo.

Los operadores de maquinaria pesada manejan los muchos tipos de maquinaria usada en la construcción. Controlan los esparcidores de asfalto, apisonadoras, máquinas para apilar, máquinas bateadoras, camiones grúa, grúas y otro equipo. Con estas máquinas, cavan agujeros y zanjas, compactan la tierra, levantan objetos pesados y mueven la tierra. Ayudan a crear y mantener la infraestructura nacional, desde edificios de oficinas a puentes, y túneles y plataformas petroleras.

Buena salud. Debido a que los operadores de maquinaria pesada trabajan al aire libre, sus horas dependen de las condiciones climáticas. Cuando la tierra está congelada o el clima es demasiado inclemente, los proyectos de construcción pueden cesar.

Con un buen clima y con proyectos que tienen un plazo de tiempo reducido, los operadores pueden trabajar hasta 14 horas al día o tener un horario nocturno.

Saber manejar la soledad. Pasan mucho tiempo solos, dentro del área de control de la pieza de maquinaria pesada, concentrándose cuidadosamente en hacer el trabajo eficientemente y con precisión.

Necesitan ser precisos y orientados al detalle, y ser capaces de seguir las instrucciones cuidadosamente.

También necesitan exhibir aptitudes mecánicas, buena coordinación mano-ojo y otros controles de las máquinas.

Los operadores deben tener una licencia de conducir válida.

También es necesario contar con certificación que demuestre que los operadores de equipos compactos tienen las competencias mínimas necesarias para desempeñarse con éxito en una faena.

Los operadores de maquinaria pesada aprenden la mayoría de lo que necesitan saber del entrenamiento en el trabajo. Pueden empezar operando maquinaria más ligera y pequeña e ir escalando hacia la maquinaria pesada. Sin embargo, la mayoría de los empleadores prefieren contratar a alguien que haya completado toda su formación.

Fuente: Internet

Click aquí: «¿Qué hacer ante una fuga de gas?».

Click aquí para ver el vídeo: «TOP 10 Excavadoras Haciendo Cosas Increíbles».

Comentarios