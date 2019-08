Incrementar la recaudación de arbitrios e impuesto predial y por ende reducir la morosidad fueron los principales compromisos que asumió el gerente general del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT) Dr. Estuardo Reátegui Vela, para el presente año.

En esta línea, Reátegui Vela, mencionó que buscará llegar a una meta de recaudación de 125 millones de soles para el 2019, por lo cual establecerá diversas acciones como: mejorar la atención al contribuyente, repotenciación del sistema informático, utilización de tecnologías de la información en el cobro de deuda tributaria y no tributaria. entre otros.

“Como institución buscaremos tener mayor cercanía con los contribuyentes, con el fin de informarlos, orientarlos y motivarlos sobre la importancia y la voluntad de pago, lo que permitirá contribuir al desarrollo de la ciudad, y a la vez, alcanzar los índices propuestos hasta cierre de año”, sostuvo Reátegui.

En esta línea el gerente general del SATT indicó que, en coordinación con el alcalde provincial, Daniel Marcelo; han adoptado como política el establecer una relación directa con la ciudadanía “Con la participación de los trujillanos, mediante el pago de sus tributos, lograremos solucionar los problemas relacionados al ornato, parques y jardines, ejecución de obras entre otros”.

Asimismo, mencionó que a fin de promover la conciencia tributaria ya no se brindará los descuentos de beneficios tributarios y no tributarios de mediados y fines de año “El índice de morosidad en el 2018 registró un incremento a comparación del año anterior, llegando a un 37%. En esta gestión no seremos condescendientes con los ciudadanos morosos”, refirió.

De otro lado recordó, que hasta el 29 de marzo los ciudadanos que hayan adquirido un inmueble o vehículo en el 2018, tienen plazo para presentar su declaración jurada de impuesto predial e impuesto al patrimonio vehicular, el costo es totalmente gratuito. El pago también podría ser de manera trimestral según las fechas de vencimiento: primera cuota, el 29 de marzo; segunda cuota, 31 de mayo; tercera cuota 29 de agosto y la cuarta cuota el 29 de noviembre.

