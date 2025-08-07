TAXI TRUJILLO: Nuevo aplicativo municipal promete mayor seguridad y tarifas más accesibles

Desde el lunes 11 de agosto, Trujillo contará con una nueva alternativa de transporte urbano: el aplicativo “Taxi Trujillo”, impulsado por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT). Esta herramienta busca ofrecer un servicio de taxi más seguro y económico, respondiendo a la creciente preocupación de la ciudadanía frente a la inseguridad en unidades informales.

El proyecto ha sido desarrollado por la Gerencia de Sistemas e Informática de la MPT, y su lanzamiento oficial se llevará a cabo a las 9:00 a.m. en el salón consistorial del Palacio Municipal. Según informó el alcalde Mario Reyna Rodríguez, el aplicativo permitirá solicitar unidades debidamente registradas y habilitadas por la comuna provincial.

“Los amigos del volante que estén registrados en este aplicativo van a tener que reducir un poquito sus precios, porque ya no tendrán que dejar un porcentaje del costo del servicio a las empresas que se dedican al servicio de taxi por este medio”, señaló el burgomaestre, adelantando uno de los beneficios económicos para los usuarios.

La plataforma, que estará disponible en Google Play Store y Apple Store, incluirá únicamente a conductores con documentos en regla y vehículos registrados ante la MPT. De no cumplir con estos requisitos, no podrán ser incluidos en el sistema.

Mario Reyna también explicó que, debido a la necesidad de garantizar un funcionamiento ininterrumpido y seguro, el lanzamiento fue postergado mientras se completaban pruebas técnicas: “Tuvimos que asegurarnos de que funcione 24/7 antes de salir al público. No queríamos lanzar algo que luego falle”, afirmó.

Con esta iniciativa, se espera reducir los riesgos de robos o estafas al momento de abordar un taxi y, al mismo tiempo, brindar a los conductores una opción más justa para ofrecer su servicio, sin intermediarios ni comisiones abusivas.

“Taxi Trujillo” se proyecta como una herramienta moderna para dignificar el servicio de transporte urbano y recuperar la confianza de la población en el uso de taxis formales.

