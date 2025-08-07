UNT presenta nueva Segunda Especialidad en Derecho para profesionales que buscan actualizarse

Con el objetivo de responder a las demandas actuales del entorno jurídico y fortalecer la formación de profesionales del Derecho, la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) ha lanzado oficialmente su nuevo Programa de Segunda Especialidad, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Esta propuesta académica busca actualizar y perfeccionar los conocimientos de abogados y profesionales del sector legal, proporcionándoles herramientas específicas para desenvolverse con solvencia en un escenario dinámico, globalizado y cada vez más exigente.

“Este programa representa un paso más en nuestra misión institucional de ofrecer educación profesional de calidad, con un enfoque humanista, ético y comprometido con el desarrollo del país”, expresó el Dr. Carlos Vásquez Boyer, director de la recientemente creada unidad encargada del programa. Además, recalcó que el diseño de esta nueva oferta ha estado a cargo de un equipo académico de alto nivel, comprometido con la excelencia.

Durante la ceremonia de lanzamiento, se contó con la presencia del rector de la UNT, Hermes Sifuentes; la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León Velásquez; el jefe de la DIVINCRI, así como decanos, catedráticos, egresados y estudiantes de la facultad, en un acto que destacó por su solemnidad.

“Con esta nueva propuesta académica, la Universidad Nacional de Trujillo ratifica su compromiso con el cumplimiento de sus objetivos educacionales y su labor constante por ofrecer programas que respondan a los más altos estándares de calidad, contribuyendo activamente a la mejora de la educación superior en el país”, afirmó el rector Hermes Sifuentes.

Las especialidades disponibles en esta primera etapa, en modalidad presencial, son: Derecho Constitucional y Derechos Humanos; Gestión Pública y Contrataciones del Estado; Investigación Criminal; y Derecho Penal y Criminalidad Organizada.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de septiembre hasta el 24 de noviembre. Para más información, puedes ingresar a www.useder.unitru.edu.pe o escribir al correo: [email protected].

Este nuevo programa reafirma el rol protagónico de la UNT en la formación de profesionales preparados para afrontar los retos del presente y del futuro con excelencia.

