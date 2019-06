¿Qué es el ginseng y cómo beneficia a la salud?

El ginseng, una planta procedente de la medicina tradicional china, es quizá una de a las que más beneficios se le atribuyen. Conoce sus auténticas propiedades, sus diferentes variedades y cómo debes tomarlo.

Se le conoce mundialmente como “el rey de las plantas”, pues son tantos los beneficios que le atribuye la medicina oriental que según cuenta la leyenda el dios de la montaña la llamó “el secreto de la vida” al entregársela al hombre. Actualmente podemos encontrarla en todo tipo de tiendas en forma natural, en comprimidos o suplementos.

El ginseng es una planta medicinal con diversos beneficios para la salud, debido a que posee unas sustancias llamadas ginsenósidos que le conceden propiedades estimulantes y que ayudan a revitalizar el organismo. Por lo que es una excelente opción para cuando una persona está muy cansada o tiene mucho estrés, actuando como un estimulante extra para continuar con las actividades diarias y mejorar tanto el humor como las energías.

Es tan asombrosa que una de sus propiedades es que actúa en el organismo humano de forma adaptógena, es decir, que tiene la capacidad de aumentar la resistencia física y psicológica frente a condiciones adversas como el estrés, devolviendo el equilibrio y la normalidad a sus funciones.

El ginseng crece en las zonas húmedas y sombreadas de las montañas, se le atribuyen desde hace más de 5.000 años poderes casi mágicos para mejorar funciones tan diversas como la memoria o la sexualidad. La parte del ginseng de uso médico es su raíz bulbosa y antropomorfa, que nos recuerda a la figura de un hombrecillo, y puede alcanzar hasta un metro de longitud, aunque la planta no suele superar los 50 cm.

¿Cuántos tipos de ginseng existen?

El término ginseng abarca varios tipos o especies de plantas, pero el más común y apreciado es el Panax ginseng o ginseng chino, procedente fundamentalmente de China y Corea, aunque también crece en zonas de Rusia, México y Canadá. Actualmente también se encuentran cultivos en América del tipo Panax Quinquefolius. A día de hoy, el más demandado es el denominado ginseng rojo de Corea, que es el mayor productor del mundo, seguido del ginseng chino, y el ginseng americano.

Ginseng coreano: Aunque de propiedades similares, el conocido como ginseng siberiano o eleuterococo, siendo de la misma familia, pertenece a un género diferente, por lo que no se considera la misma planta medicinal. Esta alternativa de cultivo más económica, aunque tiene propiedades similares, no contiene ginsenósidos, que sí se encuentran en las otras variedades, por lo que sus beneficios no son idénticos.

Los principios activos encargados de las principales acciones del Panax ginseng son los saponósidos, más conocidos como ginsenósidos, así como un conjunto de polisacáridos llamados panaxósidos. La raíz de ginseng también contiene otras cantidades, aunque en menor medida, de vitaminas del grupo B, aminoácidos, aceites esenciales, enzimas y minerales.

Actualmente el ginseng coreano rojo es el más demandado, y también el que tiene un precio más alto en el mercado. Esto es debido a que se considera que el tipo de tierra que se encuentra en Corea es la más adecuada para su cultivo. Además, las mejores plantas, según los expertos, son aquéllas que han llegado a madurar seis años en un suelo que haya estado al menos otros tantos en barbecho. Todo esto, unido a las exigencias de un cultivo orgánico y sin pesticidas, hace que el ginseng rojo coreano triplique la cantidad de ginsenósidos en comparación al resto de las otras variedades.

Principales beneficios de ginseng para la salud

Aumentar el rendimiento físico y mental: estimula las funciones mentales y de la memoria cuando se requiere un sobreesfuerzo mental y físico. En algunos estudios se ha demostrado que refuerza la capacidad del individuo en estados de agotamiento psicofísico, aumentando su capacidad psicológica, reduciendo la sensación de cansancio, y actuando como reconstituyente general. Debido a los efectos de mejora de la memoria y la concentración en estudiantes por los ginsenósidos, últimamente se están promoviendo estudios que relacionan sus propiedades antiamnésicas para tratar el alzhéimer, pero sus resultados no han sido tan concluyentes como para poder hacer una firme recomendación por el momento.

Activar el sistema inmunológico: diversos estudios apoyan la eficacia de los ginsenósidos en la proliferación de los linfocitos, y resulta muy útil en ancianos y pacientes con la capacidad inmunológica deprimida. Dentro de este campo también se ha demostrado útil aumentando la capacidad de las defensas contra agentes tóxicos como el virus de la gripe y los catarros y potenciando los efectos de la vacuna antigripal.

Luchar contra el envejecimiento: prolonga la funcionalidad del organismo en personas mayores gracias a su efecto sobre el sistema inmune y la memoria, mejorando su calidad de vida y la actividad circulatoria. Se cree que podría influir reduciendo el riesgo de angina de pecho y sobre la pérdida de neuronas cerebrales.

Proteger el sistema cardiovascular: la administración de cierta cantidad de Panax ginseng reduce la presión arterial y el nivel de la frecuencia cardiaca, y evita la formación de trombos gracias a su actividad anti plaquetaria. También protege frente a la arteriosclerosis.

Incrementar el nivel de insulina, gracias a las propiedades hipoglucemiantes de los ginsenósidos, los autores de algunos estudios recomiendan el Panax ginseng como tratamiento coadyuvante de la diabetes.

Prevenir la formación de úlceras causadas por estrés: el extracto del Panax ginseng previene la actividad antigastrítica y ulcerosa al reducir la producción de ácido clorhídrico en el aparato digestivo.

Combatir la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Diversos estudios avalan el uso de panax ginseng por vía oral para tratar con cierto éxito la impotencia masculina.

No esta comprobado aun que el ginseng pueda aumentar el rendimiento en los deportistas, elevar el ánimo y luchar contra los efectos de la menopausia como los sofocos. Así mismo no se tienen datos que avalen la eficacia de su uso contra varios tipos de cáncer como el de mama, hígado, pulmón y piel entre otros. Como tampoco son valorables los datos de su uso contra la bronquitis, depresión, anemia, fibromialgia o síndrome de fatiga crónica.

