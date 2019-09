Torta de cumpleaños

Si bien, cada cumpleaños es un momento especial en la vida y que cada año que cumplimos es un regalo en sí mismo que nos da la vida, lo cierto es que el celebrarlo y como se celebre deja una serie de recuerdos y anécdotas, las cuales se dan en ese momento por que los participantes siguen una serie de tradiciones o costumbres respecto a esta celebración.

Por ejemplo, el uso de una torta con velas es una apuesta segura, pues le gusta a todo el mundo y pone de manifiesto lo especial que es el momento para todos el cual quedará inmortalizado en una foto con el agasajado soplando las velas o con toda la familia sonriendo antes de empezar a compartirla.

Pero ¿Por qué se acostumbra poner y comer una torta en vez de un plato de comida salada o cualquier otra cosa? ¿Por qué lleva muchas velas y la razón de soplarlas?

Buenos, debes saber que todos estos son hábitos o costumbres que tienen una historia larga y de antaño para recordar y contar.

Muchos historiadores coinciden que la celebración en sí, es una práctica adoptada de hace más de 5,000 años de antigüedad, en las culturas de los sumerios, egipcios, persas, babilonios, griegos, romanos y la cuenta se extiende, es decir muchos años antes de la llegada de Jesús a la tierra.

El origen del pastel de cumpleaños, o ahora llamada torta, como dulce para festejar los cumpleaños se remonta la Antigua Grecia donde de acuerdo a diferentes fuentes, se encuentra relacionada a ceremonias ancestrales que se hacían para adorar a Artemisa, diosa de la luna, con velas encima prendidas. La torta que usan y las velas tenían sus significados: la forma circular de la torta representaba el ciclo lunar completo y las velas encendidas atribuían poderes sobre la fertilidad femenina, protegían de los malos espíritus al agasajado y se según sus creencias, el apagarlas de un soplo concedían deseos pues llegaban a la divinidad.

El significado del fuego siempre ha estado relacionado con los sacrificios y ofrendas. También creían que el humo de las velas llevaba las plegarias a Dios, poniendo altares al aire libre. Así surgió la creencia de pedir un deseo antes de soplar las velas.

Respecto a apagar la luz también está ligado a creencias paganas, ya que era para iluminar el espíritu de las personas y darle protección junto con los presentes en ese momento y por lo regular se hacía de noche. Es por eso que hoy en día se sigue apagando la luz de lo contrario, la vela no brillaría tanto.

Así mismo, el número de velitas en el pastel proviene de Alemania, pues según su creencia luz de la vela representa “la luz de la vida” y es que ellos colocan una vela grande marca en orden del 1 al 12 las cuales representan los meses de año, las cuales dejaban que se consuma hasta el mes del cumpleañero. Una costumbre distinta a la que, pues en nuestra realidad se coloca el mismo número de velitas que años del festejado. Así que, quizá sea buena idea retomar esta tradición en vez de incendiar los pasteles con muchas velitas.

Fue con el paso del tiempo que la mezcla de creencias cristianas y paganas además de la cultura de occidente, que se convirtió en un símbolo para celebrar la vida.

No cabe dudas que el pastel o torta del cumpleaños se roba el protagonismo de la fiesta porque despierta el niño que llevamos dentro, evocando momentos de alegría y de gratos recuerdos familiares.

Como debe ser la decoración de una torta de cumpleaños

Aunque en Internet podemos encontrar cientos de miles de recetas de pasteles, tenemos que tener siempre en cuenta que no solamente pasa por el gusto del pedazo de torta que vamos a deleitarnos sino que también se encuentra el estilo decorativo, el cual es algo fundamental hasta te podría decir que tan importante como el gusto que pueda tener todo el relleno que lleve dicho pastel.

Por ello, si vamos a personalizar y/o decorar una torta de cumpleaños, debemos primero entender quién es el que cumple años. A continuación algunas consideraciones:

Torta de cumpleaños para mujeres

A ellas siempre les gusta que tenga ese toque femenino y que sea original, en donde los colores se selecciona de acuerdo a la edad de la cumpleañera. Pueden ser colores claros y rosa, violeta, lila como bien blanco, apelando al sentido del humor y su personalidad.

Más que la temática en particular les interesa que se vea bien y este bonita a los ojos de los invitados, por eso prefieren que que esté bien decorada usando alguna crema, dulce de leche o con toques frutales como pueden ser frutillas, pedazos de kiwi, duraznos y una deliciosa pasta de caramelo que baño cada una de las frutas.

Todo ello tomando en cuenta con que se la acompañará, si será un rica taza de té, café o gaseosa.

Torta de cumpleaños para niñas

Ellas quieren que estén decorada con los personajes de dibujos animados de su serie animada preferida, que tenga personajes como Mickey Mouse o Minnie, Violeta o el clásico y tradicional pastel con las Princesas de Disney que tanto le gusta a las niñas toda decoración de torta femenino tiene su encanto y gusto a frambuesa o frutal.

Torta de cumple años para hombres

Aunque parezca una tarea desconcertante y de la que poco se habla , elegir el mejor diseño para pasteles de cumpleaños si es posible, aunque hay que reconocer que por lo general no tienen en mente algún tipo de decoración porque suelen ser ellos mismos los que a veces le restan importancia a estos detalles. Sin embargo eso no quiere decir que no se les puede sorprender.

Se debe procurar hacerla de algo que al adulto le guste y sumarle tu toque personal. Los hombres sienten preferencia por símbolos de bebidas, símbolos de equipos deportivos, implementos de equipos deportivos, profesión, alguna película de superhéroes, cómics, personajes de cantantes, bandas de música, etc.

Puedes hacer gala de la fantasía y ponerles un gran atractivo en función de tu propia creatividad porque no hay limitaciones.

Torta de cumpleaños para niños

El pastel de cumpleaños de un niño es importante. Ellos realmente se sienten especiales si su pastel tiene un diseño original, sobre todo si es un pastel con el que se identifique, por ejemplo por su nombre en el pastel o un dibujo que a él le guste. Entre las opciones tenemos los dibujos y series que suele ver por internet o canales cable, de animales como monos, leones, así como de juguetes como puede ser bloques de construcción, robots,trenes, personajes de cómics, además poder decorar con una camiseta del equipo del cual es hincha y hasta colocar su nombre.

Como puedes ver la torta y sus adornos es uno de los símbolos representativos que sumado a otras costumbres de cada lugar o cultura, caracterizan la celebración de un cumpleaños, y no usarlos haría que la celebración sea todo, menos un cumpleaños.

Si estás próximo a celebrar un cumpleaños te recomendamos a Masamor, una empresa trujillana, especialistas en la elaboración de tortas usando insumos son de primera calidad, en donde puedes elegir cualquiera de estos modelos con diseño clásico o elegir personalizarlos.

Fotos: Masamor

Fuente: Internet

