Mesas dulces para fiestas

Siempre que hemos acudido a un evento o una fiesta a la que nos han invitado; generalmente hemos podido ver unas mesas llenas de dulces ya sean caseros o comprados acomodados según el gusto del amigo o familiar organizador. Pues bien a quien no le gustan los dulces, y es por ello que no faltan en una fiesta.

En el mundo de la decoración a este tipo de decoración se la ha denominado “mesa dulce” convirtiéndose en una tendencia que se ha hecho viral y que siempre está presente en todo tipo de eventos. Además, debido a que se ha profesionalizado, ahora los expertos recomiendan que siempre que vayamos a utilizar este tipo de productos o tengamos ideas para hacerlos, debemos tener en cuenta para cuidar así los detalles.

¿Qué son las mesas dulces?

Se define como una mesa prebanquete, la cual contiene una variedad de postres y todo lo que pueda ser de dulce, los cuales se ponen a disposición para degustar y que según la manera en cómo se han distribuido los diferentes elementos llega a ser un elemento decorativo que hoy en día, resulta el punto focal en la fiesta o celebración.

¿Qué debemos tomar en cuenta al momento de decorar una mesa dulce?

A la hora de elegir la decoración de una mesa dulce tenemos que pensar en dos cosas: primero en los invitados y segundo en el motivo por el que se organiza este encuentro en torno a la mesa. Podemos organizar desde una cena de Navidad a una comida para celebrar un cumpleaños y es por seguro que en estos y en otros casos la decoración usando dulces puede ser bien distinta en una u otra ocasión.

¿Qué debe tener una mesa dulce para un cumpleaños de niños?

En las fiestas infantiles no hay duda de que la diversión es un aspecto esencial por eso la comida normalmente queda relegada a último plano ya que los pequeños no suelen ser grandes comedores. A no ser que coloquemos una mesa dulce, en cuyo caso los volverá locos de felicidad al ver tantas delicias a su alcance. Allí podemos ofrecer a los pequeños invitados alternativas deliciosas para su disfrute, como por ejemplo: Nubes o marshmallows variados, Gomitas dulces, Gomitas ácidas de diferentes formas y colores, galletas creativas con dibujos o untadas con algún dulce en forma de figuras , chupetines, bombones, chocolates,caramelos y por que no, los famosos cupcakes que además de deliciosos son perfectos para decorar debido a sus muchas posibilidades, aportando sabor y color a la mesa.

¿Qué debe tener una mesa dulce para un quinceañero?

Esta tiene que ser perfecta pues es uno de los momentos más importantes en la vida de una joven. Aquí debes integrar la temática que has elegido para tu fiesta y lo que será el montaje incluyendo además postres elegantes que vayan acorde con la paleta cromática que has elegido para tu evento, sin olvidar que incluir algún otro postre de moda el cual sería un acierto total. Por ejemplo una buena opción serían los “Mini postres” en donde destacan bocadillos como pastelitos, flanes, gelatinas personalizadas, postres a base de yogurt, mouses, fresas bañadas en chocolate y la nueva atracción que son postres en vaso.

¿Qué debe tener una mesa dulce para cumpleaños de adultos mayores?

Bueno aquí, los postres y dulces deben ir acorde con los gustos de los adultos, no estaría demás unos días antes averiguar cuales con sus gustos. Postres con licor, cupcakes rellenos, nueces o almendras confitadas, podrán ser parte del menú favorito de los adultos.

El uso de harinas integrales resulta ideal para la elaboración de panes, tortas y galletas ya que debido a su contenido en fibra dietética ayudan a mejorar la digestión de los adultos mayores y a disminuir los problemas de estreñimiento, característicos de esta etapa de la vida. Por otro lado, también se pueden elaborar postres libres de gluten, los cuales reemplazan la tradicional harina de trigo por harinas de otros cereales que no perjudican los niveles de azúcar en igual cantidad como lo hace la harina blanca de trigo.

Se pueden elaborar tartas y pasteles con frutas como moras y frambuesas que son ricas en antioxidantes, sustancias químicas con múltiples beneficios para su los cuales pueden endulzarse con edulcorantes naturales cuyo uso no tiene un impacto negativo en los niveles de azúcar de los adultos mayores. El uso del chocolate amargo y su uso en postres también es favorable para la salud del adulto mayor ya que el chocolate con mayor contenido de cacao protege el sistema cardiovascular, disminuye la hipertensión, tiene efectos relajantes y además posee un bajo contenido de azúcar, lo cual es propicio para las personas con diabetes mellitus.

¿Qué debe tener una mesa dulce para bautizo?

Esta costumbre religiosa se considera uno de los sacramentos con mayor peso en la religión católica, los padres suelen echar un poco la casa por la ventana al celebrar este evento. Aquí se puede jugar con los detalles de caramelos y postres que incluyan los tonos que has elegido para la decoración del evento. El uso de las bases a desnivel pueden servir para dar un efecto óptico único. Se sutil si vas a incluir detalles como listones, etiquetas y mucho más.

Para todos estos tipos de mesa dulce una opción más es el de poder jugar con los colores de la decoración del evento al aplicarlos también a los dulces para así crear un efecto llamativo mayor.

Si próximamente tienes pensado organizar una fiesta y piensas en utilizar una de estas mesas dulces te podemos recomendar a Masamor quienes son profesionales, en este tipo de decoración, haciendo que tus invitados puedan disfrutar una gran variedad de productos elaborados con creatividad e insumos de calidad.

Fuente: Internet

