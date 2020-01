Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte OFM, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) presidió en la Iglesia Santa Rita de Casia del Cusco, la Ordenación Episcopal del nuevo Obispo de la Prelatura de Chuquibambilla, Monseñor Edinson Farfán OSA.

Al inicio de la ceremonia, Monseñor Cabrejos agradeció al Papa Francisco por haber nombrado un nuevo Obispo para el Perú.

“De todo corazón agradecemos hoy al Papa Francisco, quien nos concede un Obispo Prelado para Chuquibambilla, en la persona de Monseñor Edinson Farfán Córdova OSA, un sacerdote muy querido. Gracias Monseñor Edinson por haber dicho sí a Dios ahora en tu episcopado. Querido pueblo católico: ustedes acompañan hoy al Padre Obispo Prelado electo en su Ordenación episcopal; acompáñenlo siempre con sus oraciones y con su amor”, expresó el Presidente del CELAM.

En su Homilía, Monseñor Cabrejos sostuvo que entre las características que debe tener todo Obispo, resalta “el amar”. “Cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba y Pedro le responde que sí, la respuesta de Jesús fue: apacienta mis ovejas. La única forma del Obispo de demostrar su gran amor a Dios y su fidelidad a la misión episcopal es amando inmensamente a sus ovejas. No hay otra forma. Sin ovejas, sin pueblo, sin rebaño no hay Iglesia, no hay Obispo ni episcopado”, expresó.

El Presidente del Episcopado Peruano recordó también las palabras de San Agustín: “Con el amor al prójimo, el pobre es rico; sin el amor al prójimo, el rico es pobre” y “Lo que has amado quedará, el resto solo serán cenizas”.

En la Ordenación Episcopal participaron también el Nuncio Apostólico en el Perú, Monseñor Nicola Girasoli, númerosos miembros del Episcopado Peruano, el Prior General de la Orden de San Agustín, Padre Alejandro Moral OSA y miembros de la congregación, además de religiosos y religiosas, sacerdotes y fieles de Chuquibambilla y del Cusco.

