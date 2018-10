A diferencia de los años 90 del siglo pasado, actualmente las personas mantienen mayor contacto con la tecnología, específicamente con los dispositivos digitales. Esto gracias a su portabilidad. Es por ello, que personas de todas las edades optan por poseer al menos un dispositivo digital, ya sea; laptops, tablets o smartphones. La época en la que solo se tenía acceso al internet por medio de las computadoras casera ya fue desfasada por los dispositivos antes mencionados.

Con el continuo uso de estos medios digitales y la web, las personas pueden conocer como son los productos o los servicios que necesitan, sus cualidades y precios; en otras palabras sus exigencias se han incrementado.

El cliente actual desea saber más sobre las empresas, quiere que sus interrogantes sobre los productos o servicios sean resueltos antes de pagar por ellos. Por eso, las empresas deben empezar a utilizar el marketing digital en sus negocios.

En este sentido, estamos convencidos de que tu negocio necesita un plan de marketing digital.

Cuando vendes tu producto estás vendiendo otros muchos valores (marca, prestigio, experiencias, lujo, etc).

Hoy en día es impensable pasar por alto la imagen de marca online. Quizás, hace ya mucho tiempo, era suficiente con poner en marcha un plan de marketing tradicional pero, en los tiempos que corren, eso ya no es suficiente.

¿Por qué tu negocio necesita un plan de marketing digital?

Tus compradores están en Internet: Los usuarios cada vez se conectan más y cada vez pasan más tiempos conectados.

Los usuarios cada vez se conectan más y cada vez pasan más tiempos conectados. El consumidor es cada vez más exigente: Tus compradores buscan gran cantidad de información antes de adquirir un producto y no se conforman con poco.

Tus compradores buscan gran cantidad de información antes de adquirir un producto y no se conforman con poco. Las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de invertir en marketing online: Tus competidores están en Internet y muchos de ellos trabajan a diario para estar mejor posicionados que el resto.

Tus competidores están en Internet y muchos de ellos trabajan a diario para estar mejor posicionados que el resto. El consumidor ahora es más infiel que nunca: Si tus compradores no te encuentran, o encuentran antes a tus competidores, no tendrán inconveniente en irse a la competencia.

Podríamos seguir enumerando argumentos por los que tu negocio debería, al menos plantearse, contar con una estrategia de marketing digital, pero creemos que es suficiente.

Un buen plan de marketing online tiene, entre otros, dos objetivos muy claros: mejorar la imagen y el posicionamiento de tu marca en Internet e incrementar el número de potenciales clientes.

No es suficiente con tener una página web

Hoy en día no. La página web debe constituir el elemento central, allí donde irán a parar los usuarios que están buscando información sobre vinos en Internet. Pero, si quieres ver multiplicadas las opciones de que una persona vaya a parar a tu página, deberás sacar el máximo partido a otras muchas herramientas que el mundo online pone a tu alcance.

Por tanto, tu estrategia digital no puede consistir únicamente en tener una página web. Prácticamente cualquier persona, o empresa, puede contar fácilmente con un sitio web. Si es tu caso, es decir que tu marketing digital se reduce prácticamente a la página web, deberías preguntarte… ¿Mi página tiene visibilidad? ¿Está correctamente posicionada en buscadores? ¿Las webs de mis competidores salen más arriba que la mía en Google?

Si la mayoría de las respuestas no son buenas, o dudas, deberías seguir leyendo este artículo, ya que a continuación te contamos por qué tu plan de marketing digital debería contemplar como mínimo:

Blog

Redes Sociales

Email marketing

Por qué tener un Blog

Los contenidos de una página web son mucho más estáticos en el tiempo, sin embargo, un blog ofrece muchas posibilidades de generar contenido en torno a tu marca y tu producto. Tener un blog asociado a una marca es positivo para cualquier tipo de negocio por muchos motivos. A nuestro parecer, destacamos:

Mejora la imagen de marca.

Promueve la familiaridad y la cercanía de la marca.

Incrementa la autoridad de la marca dentro del sector, pudiendo llegar a convertirte en referente.

Fideliza consumidores.

Desde el punto de vista del SEO, o posicionamiento natural, además:

Incremento de la cantidad de contenido indexada por buscadores.

Deriva visitas a la web, incrementando el número de visitas.

Incrementa de la visibilidad de cara a buscadores.

En el caso particular de una negocio debes investigar los productos que vendes o en todo caso solicitar información a tus proveedores, etc. Así tendrás material, información de que comentar o emitir opinión. Y esto es precisamente lo que necesitas para mejorar la visibilidad y el posicionamiento de la marca en Internet al tiempo que puedes llegar a convertirte en un referente dentro del sector al que te dedicas.

Tener presencia en Redes Sociales

Hoy en día tampoco concebimos un plan de marketing digital sin el social media marketing o, lo que es lo mismo, el marketing de redes sociales. No necesitas estar en todas, solo debes definir aquellas que sean más acordes a tu marca y a tu público y elaborar un buen plan de contenidos. Y esto es muy importante porque en redes sociales no debes improvisar nada ya que te juegas mucho en términos de imagen y fidelización de usuarios. Además, es preferible no estar en una red social a tener el perfil desierto, sin contenido.

Además, las redes sociales constituyen un vehículo perfecto para promocionar el contenido de tu blog y también derivan visitas a tu página web.

Haremos un apunte antes de continuar, a medida que aumente el número de visitas de tu página web, por ejemplo las que llegan a través del blog o de redes sociales, Google verá tu web con mejores ojos y te premiará en los resultados del buscador.

Es decir, cuando invertimos recursos en redes sociales, o en escribir contenido para un blog, no solo estamos beneficiando la imagen online de la marca, también estamos trabajando muy positivamente el posicionamiento en buscadores.

Por último, es conveniente contar con un perfil de Google+, por razones obvias, estos contenidos son los que se indexan más rápido.

Hacer Email marketing

En ocasiones puntuales, como una promoción, o cualquier otro evento que necesites comunicar a tus usuarios, el email marketing se presenta como una herramienta realmente potente si sabes usarla convenientemente. Debes huir de los envíos masivos y de la publicidad intrusiva.

Si, previamente, con otro tipo de acciones como redes sociales, suscripción al blog, etc., has sido capaz de recopilar una base de datos de usuarios interesados en tu producto y en el contenido que generas alrededor de él, no te mirarán con malos ojos si de vez en cuando te pones en contacto con ellos a través de un email personalizado para contarles alguna novedad.

Eso sí, no deben percibir que le envías un correo masivo, cuanto más personalizado mejor. Además, debes cuidarte de ofrecerles un contenido de calidad, no solo sobre un producto o promoción concreto, y que visualmente resulte atractivo.

Por ejemplo, si necesitas presentar un nuevo producto o una promoción, puedes acompañar esta noticia con otras dos o tres sobre información interesante del producto o servicio que estes publicitando o proespectando. Si consigues captar la atención del usuario habrás ganado mucho.

Hay muchas otras herramientas que pueden ayudarnos a conformar la imagen de marca online de una empresa y mejorar el posicionamiento de una marca en Internet pero, como mínimo, deberías pensar en estos que te hemos contado.

Recuerda que no debes ver estos elementos de forma aislada. Para que tenga lugar el verdadero Ecosistema Digital de una marca todas estas acciones deben estar pensadas, planificadas y formar parte de un todo, un plan que no debe dejar nada a la improvisación porque todo debe confluir en la misma dirección, mejorar la visibilidad y el posicionamiento de tu negocio en Internet.

