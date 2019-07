Niños de Crack The Code, crearon un emprendimiento que busca desarrollar sus habilidades digitales, diseñaron un juego en realidad virtual con el fin de aliviar los dolorosos tratamientos de los pequeños que padecen esa mal.

Gracias a esta iniciativa, impulsada por Crack The Code y dos empresas de tecnología, los pacientes del Hospital del Niño de San Borja se olvidaron de su enfermedad, se pusieron los visores especiales y se trasladaron a una isla encantada, en un mundo lleno de aventuras, donde no hay dolor, malestar ni pena.

“Ese es el principal objetivo de este proyecto, demostrar a la sociedad que la tecnología puede tener un impacto positivo y que no es solo para consumir o jugar”, dijo a la Agencia Andina María del Mar Vélez, quien fundó en enero del 2018 Crack The Code, un emprendimiento que busca desarrollar las habilidades digitales de los niños y formarlos como creadores de tecnología, no solo consumidores.

El año pasado Crack The Code otorgó becas a 8 niños y ellos recibieron un curso intensivo para crear un videojuegos en realidad virtual.

“Primero aprendieron cómo se desarrolla un entorno virtual, todo el código que hay detrás de ello. Luego, con un psicooncólogo, escogieron los colores, sonidos e imágenes que les gustaría ver a los niños. El resto es solo su imaginación”, explicó por su parte María del Mar, quien acaba de destacar en una competencia de emprendimientos femeninos en Suiza, precisamente por su trabajo con los niños.

Este emprendimiento en su primer año ya se encuentra dando clases de programación en 8 colegios privados, y para el 2019 buscan concretar su alianza con el Ministerio de Educación, y así llegar a los colegios nacionales de Lima y provincias.

