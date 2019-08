El Perú requiere de 200,000 donantes de sangre totales, aproximadamente, para alcanzar el objetivo de 422,839 donaciones de sangre en el 2019, que corresponden al 1.3 % de toda la población a nivel nacional, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Juan Almeyda, director general de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Minsa, dijo que, a la fecha, se han alcanzado 223,891 donaciones que equivale al 52.9% del objetivo anual.

“Todos los días, en algún lugar de nuestro país se repite la situación en la que una paciente viaja a la ciudad desde alguna localidad del interior para recibir un tratamiento de alta complejidad, al no contar ni con familiares ni con amigos cercanos no puede responder al pedido de donantes de sangre. Este llamado no siempre tiene como respuesta la solidaria y desinteresada aparición de donantes voluntarios”, resaltó.

Agregó que “la presión que reciben los enfermos y sus allegados, sumada a la falta de información puede culminar en un hecho riesgoso y, ocasionalmente, ilegal, es decir estar a merced de donantes de sangre remunerados, lo cual es considerado como delito por atentar contra la salud pública”.

Dijo que, para cambiar la historia y naturalmente desaparezcan los vendedores de sangre, el camino está trazado en concientizar sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre. “Se debe garantizar el acceso universal de la sangre con donantes fidelizados y sensibilizados”, acotó Almeyda.

Señaló que los peruanos son solidarios y esto se ha puesto en evidencia porque ante algún acontecimiento, es el país que se pone de pie y dirige las campañas de apoyo. “Ahora necesitamos lo mismo, solamente que, no se debe esperar a que se presenten casos mediáticos a través de los medios de comunicación. Por el contrario, debemos transformar la donación de sangre en un acto habitual, solo así podemos garantizar la seguridad del donante y del receptor”, destacó.

