Medicina de UPAO participa en campaña de detección de Anemia

Bajo la dirección de docentes de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), estudiantes voluntarios del curso de Morfología I participaron en jornadas de la campaña de despistaje de anemia en menores de edad, actividad que se gesta al influjo de un convenio suscrito con el Ministerio de Salud y EsSalud.

Salieron por las calles de Chicago, Santa María, El Sol, La Perla, Torres Araujo, entre otros, en una visita de sensibilización y atención médica para descarte del pernicioso mal, en una segunda fase de la campaña cuyo balance parcial señala anemia en nivel de 35 % en niños de 6 a 35 meses evaluados por EsSalud, y en 30% de infantes vistos por Minsa, exponiendo un 37 % en el resultado global.

La doctora Elvira del Carmen Leiva Becerra, responsable del equipo interviniente, dijo que los niveles de anemia en menores de 3 años es muy alta y el Minsa estima que 70 por ciento de la población infantil sufre del mal, lo que motivó la política nacional de acción para contrarrestar su incidencia y los riesgos de deficiencia en el desarrollo del sistema nervioso, entre otras anomalías.

Indicó también que hay desinformación en el cuidado que se debe tener con niños inscritos en EsSalud, posiblemente porque la madre no acude a los controles y no fue educada en la alimentación que debe ofrecer a sus hijos, situación que se agrava en zonas andinas donde los servicios de salud son inaccesibles cuando no ausentes.

Destacó la uniformidad de criterios entre las instituciones vinculadas a estas jornadas de detección y atención de niños con anemia, desarrollando estrategias conjuntas y coordinadas para una más efectiva acción y logro de los objetivos propuestos para disminuir la presencia del mal en la región La Libertad.

