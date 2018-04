La ciudadela Inca de Machu Picchu es el atractivo turístico sudamericano más destacado en el último informe “Las maravillas del mundo”, publicado por On The Go Tours, que destaca los atractivos turísticos más populares en Instagram.

Promperú destacó que la elección fue realizada por los usuarios de esta red social a escala mundial en un informe que recoge la empresa de viajes On the Go Tours. Machu Picchu figura en el puesto doce como uno de los atractivos turísticos más fotografiados del mundo.

On the Go Tours elaboró el informe analizando los atractivos turísticos más famosos del mundo, usando como variable el número de veces que los nombres de esos sitios se usaron como hashtag.

La lista es encabeza por la Torre Eiffel de París, le sigue el Big Ben de Londres, el Gran Cañón de Estados Unidos, El Ojo de Londres, El Empire State de Nueva York, el puente Golden Gate de San Francisco, Tower Bridge de Londres, Estatua de la Libertad de Nueva York, el templo la Sagrada Familia de Barcelona, el Coliseo de Roma, la Torre CN de Toronto Canadá y Machu Picchu en Cusco.

