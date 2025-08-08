Piura celebra su 493.º aniversario con más de 40 actividades culturales y festivas

La ciudad de Piura conmemora este mes su 493.º aniversario de fundación española con un programa cargado de cultura, tradición y entretenimiento. La Municipalidad Provincial ha organizado más de 40 actividades que se desarrollarán durante todo agosto, con el objetivo de resaltar la identidad y dinamismo de una de las ciudades más representativas del norte del país.

Las celebraciones comenzaron con entusiasmo gracias al festival “Piura es de la Pitri Mitri” y la feria artesanal “Piura crea y emprende”. A estas iniciativas se suman eventos emblemáticos como el festival del seco de chavelo, el desfile cívico-militar del 14 de agosto, y una gran serenata que contará con la participación de reconocidos artistas como Deyvis Orosco y los Hermanos Yaipén.

El día central, 15 de agosto, incluirá la tradicional misa y tedeum, una sesión solemne, así como la feria gastronómica “Piura con Mucho Gusto”, donde la cocina regional será protagonista. Por la noche, la celebración continuará con espectáculos sinfónicos y shows culturales abiertos al público en diversos parques de la ciudad.

Las actividades seguirán el fin de semana del 16 y 17 con concursos de danzas, ferias, competencias deportivas y jornadas inclusivas. Durante la segunda quincena del mes se han programado homenajes, ferias turísticas, entrega de obras y títulos de propiedad, reforzando el compromiso de las autoridades con el desarrollo urbano y social de la región.

Con este extenso calendario, Piura reafirma su riqueza cultural, su sentido de comunidad y su apertura a celebrar con orgullo una historia que ya bordea el medio milenio.

Comentarios