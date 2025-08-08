Perú y Japón suscriben memorándum de cooperación para promover el turismo sostenible

El Perú y Japón han dado un nuevo paso hacia el fortalecimiento de sus lazos turísticos y culturales. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la Agencia Japonesa de Turismo firmaron un Memorándum de Cooperación que busca impulsar el desarrollo del turismo sostenible y aumentar el flujo de visitantes entre ambos países.

Este acuerdo posiciona al Perú como un socio estratégico en la región para el mercado japonés, fortaleciendo su imagen como destino confiable, sostenible y con ventajas competitivas en el continente asiático.

“El memorándum no solo abre la puerta a un mayor intercambio turístico, sino también al desarrollo de capacidades técnicas, innovación tecnológica y cooperación institucional entre ambos países”, señalaron voceros de Mincetur.

El instrumento plantea fomentar el contacto directo entre autoridades de turismo, promover la innovación tecnológica en el sector, y generar un intercambio constante de conocimientos relacionados con el uso y conservación de recursos naturales y culturales. También se impulsará la interacción entre expertos y profesionales del rubro, mediante procesos educativos y técnicos que fortalezcan el capital humano en ambas naciones.

Uno de los principales objetivos es atraer a más turistas japoneses al Perú, un mercado estratégico por su alto gasto promedio, estadías prolongadas y gran interés por experiencias culturales, gastronómicas y de naturaleza. Además, el memorándum facilitará la adopción de buenas prácticas del modelo japonés, como el uso de inteligencia artificial en la promoción turística, la gestión de flujos de visitantes y estrategias de prevención de impactos ambientales.

Dato

Durante el primer semestre de 2025, llegaron al Perú 10,712 turistas japoneses, lo que representa un incremento de 0.5 % respecto al mismo periodo de 2024. A lo largo de ese año, se contabilizaron 21,042 visitantes, reflejando una recuperación significativa frente a 2023, cuando arribaron 11,290. No obstante, aún se trabaja por alcanzar los niveles de turismo prepandemia.

