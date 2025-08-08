Presentan el Logo y Marca Oficial de los Juegos Panamericanos 2027

El logo fue presentado en Asamblea de Panam Sports. (Foto: Panam Sports)

En el marco de la LXIII Asamblea de Panam Sports, realizada en Paraguay, el Comité Organizador de Lima 2027 presentó el logo y la marca oficial de los XX Juegos Panamericanos, evento que tendrá lugar en la capital peruana del 16 de julio al 1 de agosto de 2027, reuniendo a más de 7.000 deportistas de todo el continente.

El presidente del Comité Organizador, Federico Tong, explicó que la identidad visual está “inspirada en el dinamismo de Perú, reflejo de su diversidad, su mezcla de razas y tradiciones. Un latido compartido que conecta emociones, sueños y narrativas colectivas”.

Por su parte, el titular del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, destacó que la antorcha oficial “simboliza el fuego que nace desde Machu Picchu y toma la forma del Huayna Picchu, como un emblema peruano para el mundo. Lima27 es el puente entre el sueño continental y la consagración global”.

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, celebró la aprobación oficial del logo, resaltando que “cumple a plenitud con la identidad, la pasión y la idiosincrasia de todo el Perú, además de la unión de toda América”.

Respaldados por una inversión superior a los 750 millones de dólares, los organizadores presentaron también los avances y proyectos previstos para los próximos meses, reafirmando el compromiso de hacer de Lima 2027 un evento deportivo de gran impacto y proyección internacional.

