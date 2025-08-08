Parque de las Leyendas ofrece ingreso gratuito a personas con discapacidad y guías de turismo durante agosto

Durante agosto, el Parque de las Leyendas se posiciona como una alternativa ideal para disfrutar de un día rodeado de naturaleza, cultura y actividades educativas. Con sedes en San Miguel y Huachipa, este espacio no solo es un zoológico, sino también un centro de conservación y aprendizaje que promueve la integración de distintos sectores de la población.

En línea con esta visión, se ha implementado una política de accesibilidad que permitirá el ingreso gratuito a grupos específicos durante todo el mes. Entre los beneficiados están las personas con discapacidad, quienes podrán acceder presentando su carné del Conadis y estarán autorizadas a ir acompañadas por una persona que también ingresará sin costo.

De igual forma, los guías de turismo tendrán acceso libre mostrando su acreditación oficial, sin importar si está registrada en Lima Metropolitana u otras regiones del país. También podrán beneficiarse los veteranos de guerra o de la Pacificación Nacional, siempre que presenten su carné correspondiente junto con el DNI.

Con estas medidas, el Parque de las Leyendas reafirma su compromiso con el turismo inclusivo y educativo, brindando experiencias que conectan a los visitantes con la naturaleza y la cultura peruana.

