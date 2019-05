Lo que debes saber de WordPress

Si estás o quieres entrar en el mundo del Marketing Digital, tener tu web es imprescindible y WordPress es materia obligada.

¿Qué es WordPress?

WordPress es un CMS. Por sus siglas en Ingles -Content Management System.

Básicamente WordPress es un administrador de contenidos que permite crear un Blog o Website de manera fácil e intuitiva sin requerir conocimientos en Codificación.

Una de las razones por las que la plataforma está tan de moda es que es muy fácil de utilizar. Además su éxito deriva, en parte, de las opciones de personalización que ofrece a través de los cientos de temas disponibles, muchos de ellos gratuitos.

Así mismo para instalar WordPress no necesitas tener conocimientos informáticos de ningún tipo y viene optimizado, de serie, para aplicar SEO en nuestros blogs.

Como puedes ver estas son algunas de las razones por las que la plataforma ha alcanzado un tremendo éxito entre clientes de todo el mundo.

WordPress se ha convertido en la plataforma de blogs y editores de páginas webs en la que más confían la mayor parte de los usuarios.

¿Qué cosas debes saber sobre WordPress?

Este gestor de contenidos ha revolucionado la forma de hacer las cosas en Internet y ha acercado la tecnología un poco más, si cabe, al usuario. WordPress ha democratizado el acceso a la creación de blogs y páginas webs, ha facilitado que cualquier persona pueda escribir sus impresiones en un blog o mostrar sus diseños en una creativa página web. Y lo más importante, hacerlo sin necesidad de tener conocimientos previos sobre el mundo CMS.

A día de hoy, WordPress sirve para elaborar cualquier tipo de sitio, adaptado a casi cualquier tipo de contenido. Pero en sus orígenes, allá por 2003, se ideó pensando únicamente en la creación de blogs. Su antecesor fue el desaparecido b2/cafeblog.

Contaba con tan solo 18 años cuando Matt Mullenweg, el principal fundador de WordPress, comenzó a usar b2/cafeblog. Como usuario, vio las deficiencias que presentaba y comenzó a contribuir con código propio para su mejora.

Su nombre fue idea de Mullenweg, quien lo eligió tras recomendárselo una amiga. Y así nació WordPress. Además, cada versión guarda una curiosa anécdota: los nombres que reciben las diferentes versiones que sacan al mercado se basan en músicos de jazz y las actualizaciones van de acuerdo a las necesidades del mercado.

Pero no fue hasta 2003 cuando se presentó la oportunidad definitiva. Aprovechando que b2/cafeblog anunciaba el final del desarrollo de su software, Mullenweg decidió contar con su código fuente para crear algo nuevo (lo que se conoce como ‘fork’). Y ahí daría comienzo la andadura de lo que sería, más adelante, WordPress.

Solo necesitaba un empujón más y ese se lo dio, indirectamente, Movable, su principal competidor. Al anunciar un incremento de los precios, se volvió impopular, por lo que hubo un trasvase de usuarios muy importante hacia WordPress, quien ofrecía una solución alternativa gratuita.

Por otra parte, su extensa comunidad de desarrolladores y diseñadores aporta un gran valor a WordPress. Estos son los encargados de programar el núcleo del CMS y de crear complementos y plantillas.

Prueba de este éxito sin precedentes en el ámbito de los gestores de contenidos lo dan las estadísticas. A comienzos de 2015, se estimaba que casi un 25 % de todos los sitios existentes en Internet basados en gestores de contenido usaban WordPress.

Si colocas WordPress ahora mismo en tu navegador, podrías confundirte al ver que aparecen dos resultados importantes; WordPress.com y WordPress.org.

Pasamos a describir las diferencia entre ambos sitios, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y porque deberías elegir WordPress.org si de verdad quieres un Blog Profesional.

WordPress.com vs WordPress.org

Seguramente ya hayas oído hablar de que existen dos WordPress y es posible que te hayas hecho un auténtico lío sin aclararte cuál era uno y cuál era el otro y qué diferencias existían entre ellos. No debes preocuparte, ya que esto es habitual y suele pasarnos a todos la primera vez que oímos hablar de ellos. La diferencia, en realidad, es muy simple: uno es gratuito y el otro es de pago. WordPress.com es la versión gratuita.

Cual es mejor ¿la versión gratuita o la de pago?

Esta es una de las primeras cosas que hay que saber sobre WordPress, y es que teniendo siempre en cuenta tus posibilidades económicas, deberías tratar de conseguir la versión de pago ya que ofrece ventajas muy importantes respecto a la gratuita. Como podrás imaginarte WordPress.com presenta muchas limitaciones de uso sobre todo para las personas que no están familiarizadas con la programación.

Esto no debería sorprendernos ya que resulta lógico que la plataforma nos cobre por un servicio que nosotros vamos a utilizar para conseguir ingresos.

Y el hosting… ¿debe ser de pago?

Esta es una de las dudas más habituales sobre hosting de los usuarios que se inician en WordPress y en este caso la respuesta es no. El hosting no tiene por qué ser de pago y puedes orientarte por el que más te guste. Por supuesto los hosting de pago ofrecen muchas más ventajas que los que son gratuitos. Esto no significa que los servicios de alojamiento gratuitos no sean competentes, ni mucho menos. El problema radica en lo que queramos hacer con nuestro blog.

Si la idea que tienes en mente es la de crear un blog personal para comunicarte con el resto del mundo puedes utilizar tranquilamente un hosting gratuito ya que no influirá demasiado en tu proyecto. Si por el contrario estás pensando en poner en marcha un blog a modo de negocio deberás orientarte por uno de pago ya que los algoritmos de Google posicionan mucho mejor a los alojamientos de pago.

El mundo es injusto pero la buena noticia es que existen hosting de pago muy buenos que te permiten alojar tu blog pagando muy pocos soles al mes.

