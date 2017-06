Ingeniería Industrial de UPAO buscará la acreditación internacional

La Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) está buscando la acreditación internacional de la Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), una de las más respetadas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la certificación de programas universitarios en todo el mundo.

“Las sociedades están en constante cambio y la educación universitaria trata de adaptarse a esto introduciendo nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, con estrategias didácticas que permitan el desarrollo de habilidades de pensamiento y actitudes sin dejar de lado la adquisición del conocimiento, para construir la sociedad del conocimiento. Por ello buscamos globalizar nuestra carrera con una acreditación internacional”, explicó el director de Ingeniería Industrial, doctor Ángel López Aguilar.

Con la acreditación de ABET se demostraría la calidad de la carrera de Ingeniería Industrial en el proceso de generación y difusión del conocimiento, además se conseguiría un reconocimiento y posicionamiento global, convenios de doble titulación, reconocimientos del título universitario en otros países donde tiene presencia ABET y ser parte del Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Engineer.

“La carrera de Ingeniería Industrial de la UPAO cuenta con los recursos necesarios, como los docentes, ya que tenemos a cinco doctores y 25 maestros, así como el laboratorio del CIM, donde los alumnos de los últimos ciclos desarrollan prácticas en máquinas industriales de manufactura asistida por computadoras, robotizada y automatizada, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Esto nos permitiría conseguir la acreditación ABET, que beneficia a toda nuestra comunidad académica y la región, ya que nuestros profesionales egresarán con un enfoque globalizado de su profesión”, agregó el director de escuela.

