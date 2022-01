Hoy desde el cielo peruano será visible la Estación Espacial Internacional

La Estación Espacial Internacional es un satélite artificial dedicado a la investigación que gira 15 veces por día alrededor de la Tierra. De tener buenas condiciones, se podrá apreciar en el cielo peruano durante enero.

La plataforma Spot The Station de la NASA revela que este centro espacial está visible para el Perú durante su recorrido desde el inicio del 2022.

Este satélite artificial tiene objetivos de investigación fuera de la superficie terrestre. “Algunos de los experimentos más interesantes son los biológicos para probar el comportamiento de las células en condiciones de microgravedad con semillas o plantas. Estas investigaciones permiten aumentar el conocimiento sobre la vida en nuestro planeta o el universo”, señaló el ingeniero Robert Perea, Director de Aseguramiento de la Calidad del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales de Conida, tras la observación de mayo del 2021.

Nuevamente, los especialistas de la Agencia Espacial del Perú – Conida podrán realizar pruebas sobre su órbita, así como ensayos con instrumentos especializados y aplicar técnicas de observación de satélites. La microgravedad y la exposición a radiación no se pueden simular en Tierra, agregó.

Lo reconocerás porque es un punto brillante en movimiento en el cielo.

El 5 de enero será visible en diferentes horarios desde algunas regiones de nuestro país. Estas son las recomendaciones de la NASA:

– Arequipa: desde las 6:59 PM (hora Perú) por cinco minutos con altura máxima de 19°. Posteriormente volverá a ser visto desde las 8:36 PM por solo un minuto a una altura máxima de 13°.

– Cusco: desde las 7:01 PM (hora Perú) por cuatro minutos con altura máxima de 14°. Posteriormente volverá a ser visto desde las 8:36 PM por solo un minuto a una altura máxima de 14°.

– Huancayo: desde las 8:36 PM por solo un minuto a una altura máxima de 20°.

– Lima: desde las 8:35 PM por dos minutos a una altura máxima de 27°.

– Trujillo: desde las 8:36 PM por un minuto a una altura máxima de 21°.

– Chiclayo: desde las 8:36 PM por un minuto a una altura máxima de 18°.

– Piura: desde las 8:36 PM por un minuto a una altura máxima de 15°.

Los horarios del 6 de enero son los siguientes:

– Arequipa: desde las 7:47 PM (hora Perú) por cuatro minutos con altura máxima de 35°.

– Cusco: desde las 7:48 PM (hora Perú) por cuatro minutos con altura máxima de 51°.

– Huancayo: desde las 7:47 PM por cuatro minutos a una altura máxima de 80°.

– Lima: desde las 7:47 PM por cuatro minutos a una altura máxima de 61°.

– Piura: desde las 7:49 PM por dos minutos a una altura máxima de 17°.

– Iquitos: desde las 7:50 PM por un minuto a una altura máxima de 23°.

Los horarios del 7 de enero:

– 7 de enero en Huancayo: desde las 6:59 PM por seis minutos a una altura máxima de 31°.

– 7 de enero en Cusco: desde las 6:59 PM por seis minutos a una altura máxima de 61°.

– 7 de enero en Arequipa: desde las 6:59 PM por siete minutos a una altura máxima de 88°.

– 7 de enero en Lima: desde las 8:38 PM por menos de un minuto a una altura máxima de 10°.

Estos son los horarios destacados para observaciones durante enero del 2022:

– 8 de enero en Trujillo: desde las 7:48 PM por cinco minutos a una altura máxima de 47°.

– 8 de enero en Piura: desde las 7:48 PM por cuatro minutos a una altura máxima de 87°.

– 8 de enero en Lima: desde las 7:48 PM por cinco minutos a una altura máxima de 23°.

– 8 de enero en Huancayo: desde las 7:48 PM por cuatro minutos a una altura máxima de 19°.

– 10 de enero en Piura: desde las 7:49 PM por cuatro minutos a una altura máxima de 16°.

– 13 de enero en Piura: desde las 5:51 AM por cinco minutos a una altura máxima de 18°.

– 14 de enero en Iquitos: desde las 5:03 AM por seis minutos a una altura máxima de 54°.

– 15 de enero en Piura: desde las 5:50 AM por siete minutos a una altura máxima de 81°.

– 16 de enero en Trujillo: desde las 5:04 AM por cinco minutos a una altura máxima de 36°.

– 16 de enero en Piura: desde las 5:05 AM por cuatro minutos a una altura máxima de 38°.

– 16 de enero en Lima: desde las 5:05 AM por seis minutos a una altura máxima de 32°.

– 16 de enero en Huancayo: desde las 5:05 AM por seis minutos a una altura máxima de 41°.

Según la NASA, la Estación Espacial Internacional se desplaza cada día sobre nuestros cielos a una altura de unos 400 kilometros. Su capacidad para reflejar la luz del sol hace posible que la podamos contemplar fácilmente. Su superficie mayormente acerada la convierte en el segundo objeto más brillante en la noche, después de la Luna y por delante de Venus.

Los aficionados a la astronomía que quieran seguir su recorrido de hoy podrán visitar el sitio web de la Agencia Espacial Europea que muestra dónde se encuentra la Estación Espacial Internacional en tiempo real.

