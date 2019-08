Geresa detecta en el 2018 unos 235 casos de cáncer de piel en La Libertad

Hace diez años el cáncer de piel ocupaba el décimo lugar entre los cánceres más frecuentes, hoy en día es el sexto más común y en la región La Libertad el cáncer de piel constituye el segundo tumor maligno más frecuente, el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud, intensifica las acciones para la prevención de cáncer de piel y melanoma, en el marco de un #VERANOSALUDABLE.

El cáncer es una enfermedad que ha cobrado importancia constituyendo un problema de salud pública no solo por la morbilidad y alta mortalidad sino también por el impacto social que provoca cada año. Es una enfermedad crónica, en cualquiera de sus formas, que aparece progresivamente y muchas veces no se detecta, en el caso del cáncer de piel, aparece con un puntito, un lunar que va cambiando de color, forma y se va haciendo presente de esa manera, y no le damos la atención debida y nos descuidamos.

Para la protección de la población es importantísimo el uso del bloqueador solar media hora antes de exponerse al sol y cuando vea que les aparece un lunar o una mancha que no tenía en la piel y no se había percatado, cambia de color, no tiene forma definida, hay que acudir de inmediato al establecimiento de salud para el descarte o el tratamiento que corresponda. La prevención y detección oportuna del cáncer de piel y en general, es la mejor opción, precisó el Gerente de Salud, Constantino Vela.

Se recomienda evitar exponerse al sol entre la 10 de la mañana y las 4 de la tarde, usar lentes con protección UV, sombrero de ala ancha y ropa de algodón delgado, e hidratarse, tomar de 6 a 8 vasos de agua o refrescos naturales al día.

El crecimiento de la enfermedad está muy relacionado con la exposición de las personas por mucho tiempo a los rayos ultravioleta y esto no solo afecta a las personas que acuden a las playas sino a toda la población, ya que todas en su mayoría se ven expuestas por sus actividades de tipo familiar o laboral (trabajadores de construcción, vendedores ambulantes, trabajadores de parques y jardines, limpieza, trabajadores de campos de cultivo entre otros), por lo cual estamos en una situación de riesgo muy alto.

Este daño en el seno familiar y en la sociedad en general, es significativo, más aun tomando en cuenta que muchos de los casos pueden ser prevenibles o detectables tempranamente, lo cual permitiría brindar una atención oncológica integral oportuna para disminuir las complicaciones que esta enfermedad produce una vez detectada.

