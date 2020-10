Fieles del Señor de los Milagros podrán seguir el recorrido procesional y misa por internet

NAZARENAS TV, el canal de televisión por Internet de las Madres Nazarenas, transmitirá este 18 y 19 de octubre las actividades del recorrido procesional del Señor de los Milagros de una manera ingeniosa con misas en vivo e imágenes de archivo, que permitirán vivir la fe y religiosidad del Cristo Moreno en cada uno de los hogares peruanos en una primera edición online, siguiendo las normas de sanidad con motivo de la pandemia y aislamiento social.

El domingo 18 inicia la transmisión online desde las 5 am, con imágenes de archivo de la misa y recorrido procesional del Señor de los Milagros desde la iglesia de Las Nazarenas hacia la Av. Tacna. A las 11 am, la misa central oficiada por su Excelencia, Monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, Arzobispo de Lima y Primado del Perú, se celebrará en vivo y sin público desde la Iglesia de Las Nazarenas, y los fieles podrán verla desde sus casas. Luego continúan las imágenes del recorrido procesional. El lunes 19 inicia la programación desde las 6 am con imágenes de archivo de la misa de campaña desde el Santuario de la Virgen del Carmen y recorrido procesional hacia Las Nazarenas.

“Invitamos a todos los fieles y devotos del Señor de los Milagros que abran las puertas de sus casas y dejen entran en ellas al Señor de los Milagros. La historia del Señor de los Milagros se sigue escribiendo. Este año quedará en la memoria de todos los devotos, será un hito en las crónicas de su caminar”, recalcó María Rosa Álvarez Calderón, vocera del Monasterio Nazarenas Carmelitas Descalzas.

También recordó que todos los días hasta el 31 de octubre se han programado varias actividades como misas, rezo del rosario, vivos interactivos, entrevistas, documentales y procesiones en otras ciudades del Perú y del mundo, que serán transmitidos vía online.

Asimismo, unidos como miembros de la Iglesia y vecinos de la ciudad, el Arzobispado de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas preparan actividades virtuales para ayudarnos a vivir este mes de octubre.

PROGRAMACIÓN ONLINE: OCTUBRE EN CASA

Canales oficiales de las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas

NAZARENAS.TV y Facebook.com/nazarenastv

CELEBRACIONES DE LA SANTA MISA (Todos los días hasta el 31 de octubre)

Horario: 9am, 11 am, 1 pm, 5 pm, 7 pm y 8 pm.

ROSARIO (todos los días, menos los días de procesión) 6pm

PROGRAMAS FORMATIVOS Y DEVOCIONALES

“Media mañana con el Señor de los Milagros”, conducido por el RP Alfredo Amesti Sánchez, OCD. Los devotos podrán hacer preguntas en directo Facebook.com/nazarenastv. De 10 am a 11 am

“Devociones del Señor de los Milagros en el Perú y el mundo”, programa de entrevistas y transmisión de las procesiones al Señor de los Milagros en otras ciudades el Perú y el mundo. Horario: 12 m a 1 pm

“Veneración al Señor de los Milagros”, mientras se contempla la imagen del Señor de los Milagros desde la Iglesia de las Nazarenas, el RP Alfredo Amesti Sánchez, OCD, recibirá las peticiones que los devotos pueden hacer a través Facebook.com/nazarenastv, uniéndose en oración y momentos de silencio para la reflexión. Horario: 2 pm a 3 pm

Documentales y entrevistas. Transmisión del 1 al 17 de octubre de 3 pm a 4 pm

Vía Crucis. Las 14 estaciones serán reflexionadas por Obispos de la arquidiócesis y diócesis vecinas. Se transmitirá una estación por día. Del 17 al 31 de octubre de 3 pm a 4 pm

“Reflexiones del padre Pedro”, programa de charlas y entrevistas para conocer y vivir mejor la devoción al Señor de los Milagros, a cargo del padre Pedro Hidalgo Díaz. Horario: 4 pm a 5 pm

MISAS DE NOVENAS y TRIDUO. Las tradicionales misas de Novena en honor al Señor de los Milagros y Triduo en honor a la Virgen de la Nube, se realizan a las 7 pm.

Solemne Triduo a la Virgen de la Nube celebradas por el RP Pedro Hidalgo del 29 al 31 al de octubre, tienen una programación especial desde las 9 am hasta las 8 pm.

Próxima procesión, miércoles, 28 de octubre a las 11 am, Misa en el día de procesión.

Comentarios