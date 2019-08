Luego de varias semanas de competencia, se pudo conocer al ganador de la primera edición del festival ‘Trujillo Canta 2019 ¡La voz intersecundaria!’, organizado por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Subgerencia de Cultura.

El auditorio Teófilo Álvarez Dávila, exconcha acústica, fue testigo de la última gala que, ‘¡Ritmo, Color y Sabor!’, donde los finalistas se presentaron para interpretar sus temas musicales y convencer al jurado que son los mejores.

Alumnos de los centros educativos Pedro M. Ureña, Mariano Santos Mateo, Jan Komensky, César Vallejo de Florencia de Mora, Lord Kelvin y Seminario San Carlos y San Marcelo subieron al escenario para deleitar al respetable y así conseguir la victoria.

Tras el fallo realizado por parte del jurado calificado, se conoció que el ganador de esta primera edición fue el alumno Frank David Salinas Roque, perteneciente a la institución educativa Jan Komensky, que obtuvo un trofeo de primer lugar, una compensación económica, diploma de honor y una beca de estudios preuniversitarios.

‘Estoy muy emocionado por conseguir este triunfo. Quiero agradecer a todos porque he dado todo de mi para conseguir este objetivo, me he preparado día a día y hoy me siento orgullo de este importante triunfo’, destacó el ganador de esta primera edición.

Por su parte, el subgerente de Cultura de la MPT, Antonio Salinas Agustín, anunció que para el mes de septiembre se realizara la segunda edición de este festival, donde aquellos que se quedaron en el camino tendrán la oportunidad de volver a luchar por alzarse con la victoria y ser la nueva estrella de nuestra ciudad.

