Entró en vigencia el cobro del impuesto al uso de las bolsas de plástico, por lo cual las personas deben pagar 10 céntimos por cada bolsa solicitada, aunque ese pago no necesariamente deberá efectuarse en los kioscos de los mercados y bodegas pequeñas sujetas al RUS.

El gerente de Orientación y Servicios de la Sunat, Carlos Chirinos, explicó que la Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes y envases descartables establece que ese impuesto solo es aplicable en los establecimientos que comercializan bienes y que están sujetos al Impuesto General a las Ventas (IGV).

“Las empresas pequeñas, por ejemplo, kioscos de mercados que están dentro del nuevo Régimen Único Simplificado – RUS (no afectas al IGV), no serán perceptoras del impuesto”, afirmó. “Los negocios inscritos en el nuevo RUS no deberán cobrar ese impuesto a sus clientes al momento de entregar bolsas de plástico”, agregó.

Por otra parte, Carlos Chirinos sostuvo que la ley en mención se puede aplicar, pese a no haberse publicado el reglamento de la norma. “Básicamente el reglamento regulará las normas adicionales que tiene la ley sobre el uso de los plásticos, pero el impuesto ya debe aplicarse”, indicó.

“El reglamento lo emitirá el Ministerio del Ambiente, pero lo que saldrá a mediados o fines de mes es la resolución de la Sunat que regula los temas relacionados a la declaración de los perceptores sobre el monto recaudado”, anunció.

El funcionario de la Sunat señaló que las empresas perceptoras del impuesto por el uso de las bolsas de plástico (como los supermercados) tendrán que regularizar lo recaudado en setiembre próximo.

