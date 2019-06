Cyber days ¿Cómo comprar de forma segura por Internet?

El uso de Internet ha cambiado la manera de comprar y se ha vuelto la manera más efectiva de llegar a ofrecer y segmentar según los gustos y preferencias de los potenciales clientes.

Desde que se ha puesto en marcha este tipo de ecomerce el nuestro país son miles de compradores que han realizado compras en los llamados Cyber Days. En promedio según cifras que maneja la Cámara de Comercio de Lima que cerca de 5 millones de peruanos se conectar e ingresan a estas páginas con la expectativa de encontrar lo mejor, en rubros como viajes, tecnología, hogar, moda, deportes, entre otros, y todo al alcance de un click.

Esta manera de comercio lleva a la necesidad de tomar en cuenta ciertas precauciones para que la experiencia de compra online sea totalmente satisfactoria, segura, y con total tranquilidad evitando ser sorprendido por los delincuentes digitales.

Alrededor del 42.7% de las personas que realizan compras en portales de comercio electrónico lo hacen con una tarjeta crédito, mientras que el 20.7% con una tarjeta de débito. Fuente: Cámara de comercio de Lima.

Recomendaciones para comprar por Internet

Elabora una lista de intereses: Elabora un listado de los productos que son de tu interés, de acuerdo a las prioridades y presupuesto.

No abrir correos de dudosa procedencia: En estas fechas, las empresas optan por enviar sus ofertas y promociones vía email, sin embargo, esto también es aprovechado por los delincuentes. No abra links que le lleguen por correo, estos podrían ser virus. Es recomendable ingresar a cada web de manera directa y segura.

Compra en portales reconocidos: Las redes sociales son el principal escenario, donde se puede investigar la reputación de la marca en la que tiene el interés de comprar. Todas las marcas oficiales del CyberDays se rigen a un Reglamento de Participación, y están comprometidas a brindar experiencias de compra totalmente satisfactorias a sus clientes. Así mismo puedes verificar y asegurarte que la página web. donde realice su compra sea una página confiable y segura, ya que tendrás que ingresar su número de tarjeta y código CCV. Revise opiniones de otros usuarios y valide la reputación de la empresa antes de ingresar su información financiera.

Mantenga su equipo protegido: Contar con un antivirus es una buena forma de proteger su equipo frente a un virus. Antes de empezar a comprar asegúrese de tener tu equipo seguro, actualizado y con un buen antivirus. Esto es importante, ya que transferirá información financiera y no querrá que caiga en manos equivocadas.

Utilice una red wifi segura: Es recomendable que cuando realice la compra, lo haga mediante una red segura. La información transmitida por una red pública puede ser fácilmente capturada por los ‘hackers’. Puedes por ejemplo, en los centros comerciales, conectarte a el wiffi libre sin problemas para buscar productos y ofertas en distintos portales web. Pero, para ingresar tus datos personales y finalizar la compra online ingresando los datos de tu tarjeta, te recomendamos hacerlo desde una conexión privada (del trabajo u hogar).

Revise los movimientos de su tarjeta: Tras realizar sus compras es importante que verifiques su estado de cuenta, y si todo corresponde con sus consumos. En caso no sea así, comuníquese con su entidad financiera.

Asegure sus transacciones: Puede contratar un seguro de protección para tarjetas con una aseguradora o entidad financiera. Con esta protección usted puede evitar que los delincuentes lo sorprendan con operaciones fraudulentas. (Foto: USI)

Visita páginas oficiales: En el marco de la campaña de los Cyberdays es recomendable acceder a la web oficial de las marcas participantes. Si compras en un Marketplace, verifica el prestigio y la calificación del vendedor.

Compra en páginas y redes seguras: Uno de los métodos para reconocer si un portal es seguro es que la URL de la página iniciar con las letras HTTPS://… Esto es un indicador de confianza ya que la información confidencial como usuarios y claves no podrán ser usadas por potenciales “hackers”.

Revisa los términos y condiciones de tu compra: Antes de realizar tu compra, asegurar toda la información respecto a los precios, tiempos de entrega, costos de envío, vigencia de las promociones, características de los productos y, en general, cualquier detalle con respecto a la compra.

Verifica costos y tiempos de envío: Debes tener la certeza de cuánto es el costo del envío, así como cuántos son los días que debes esperar, para recibir el producto o servicio que compraste vía online. Investiga sobre la promesa de envío de la marca a fin de que no se generen falsas expectativas.

En algunos casos, pueden variar de acuerdo a los menores o mayores tiempos que estés dispuesto a esperar (si deseas que te envíen el producto en menos días, tendrías que pagar un mayor costo de envío). Y en días de los CyberDays, algunas de las empresas oficiales es probable que ofrezcan free shiping (envíos gratis), pero debes verificarlo antes de finalizar tu compra.

Verifica políticas de cambios y devoluciones: También es muy importante, que conozcas si puedes o no, realizar cambios o devoluciones del producto, que has comprado de manera online. Al comprar por internet, has observado el producto por imágenes y descripciones textuales, y es probable que al recibirlo no quedes conforme por alguna razón.

Debes tener claro, antes de realizar cualquier compra online, bajo qué condiciones puedes solicitar cambios o devoluciones. Incluso, si lo consideras necesario, realiza las consultas respectivas a la empresa a través de cualquiera de sus canales de comunicación (Redes sociales, teléfono, email, chat, whatsapp, etc.).

Verifica que el portal eCommerce cuente con Libro de Reclamaciones (web): Otro detalle muy importante, para que te asegures de realizar satisfactoriamente una compra online, es que el portal eCommerce cuenta con un Libro de Reclamaciones, en una zona visible de su web. Este es un requisito obligatorio para los portales eCommerce peruanos, pues así lo exige la normatividad vigente en nuestro país.

Verifica que el Módulo de Pagos, es en un portal certificado: La seguridad es fundamental para comprar online. Al momento de pagar por tu compra online, es importante que tengas la certeza que te encuentras en una página certificada.

La dirección URL de dicho módulo de pagos, ubicada en la parte superior izquierda, debe empezar en https://www… La letra “s” es la importante, pues indica que efectivamente el sitio web utiliza un certificado de seguridad.

También encontrarás antes del https://www… un pequeño candado junto al texto ‘Es seguro’, ambos de color verde. Ten en cuenta que todas las empresas oficiales del CyberDays, cuentan con portales certificados, y te brindan toda la seguridad que se requiere en estos casos.

El 2016 se registraron un promedio de 50 denuncias mensuales sobre el delito clonación de tarjetas con chip en Lima, de los cuales sólo el 10% se realizaron por Internet.

Utiliza los canales de atención al cliente: Aprovecha los canales de atención de los comercios para absolver dudas, realizar compras asistidas y atender tus reclamos. Usualmente los comercios ofrecen varios canales de atención al cliente como redes sociales, correo electrónico, call center y el chat en línea dentro de la página. Confía en el comercio que te brinde más alternativas de comunicación y excelente servicio.

Seguridad en compras con tarjetas: Antes de realizar tu compra, comunícate con tu banco para confirmar que tu tarjeta esté habilitada para compras por Internet. Luego, verifica tu estado de cuenta para cerciorarte de que no hayan operaciones extrañas. En caso exista alguna operación extraña, debes comunicarte con tu banco para desconocer la operación y recibir el reembolso de tu dinero. La ley peruana protege al comprador en estos casos.

Es mucho más fácil que te roben realizando compras por las calles que comprando por Internet. Sólo entre enero y febrero de este año en el entorno físico se registraron 20,970 casos de robos y hurtos a nivel nacional según el Ministerio Público.

Evita colgarte de redes Wifi públicas, comprar luego de dar click a las promociones que llegan por mail e introducir la clave secreta y el código CCV de la tarjeta. Sólo busca comprar en comercios reconocidos.

Compra en comercios reconocidos: Investiga sobre la reputación de la marca o portal en dónde se desea comprar. Google y las redes sociales son una gran ayuda para esta tarea. Asegúrate de la calidad del servicio, y el nivel de satisfacción de sus clientes.

Evita comprar luego de hacer click a un mail: Descarta los correos electrónicos que solicitan la actualización de sus datos personales (las entidades bancarias no solicitan confirmar claves o contraseñas mediante emails). No descargue archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

