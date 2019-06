Conoce un poco más sobre el cáncer de páncreas

El cáncer se origina cuando las células del páncreas comienzan a crecer en forma descontrolada. Es un órgano que se encuentra detrás del estómago y termina del lado izquierdo del abdomen, con una longitud de 18 centímetros. Desafortunadamente el cáncer en el páncreas, pasa desapercibido hasta que está avanzado y difícil de curar.

El páncreas produce enzimas y hormonas como la insulina, es el encargado de ayudar a nuestro cuerpo a digerir las grasas de los alimentos, además controla los niveles de azúcar.

Por estar en el interior del cuerpo, es imposible que los especialistas lo lleguen a detectar fácilmente, puesto que este órgano sigue funcionando con poca normalidad, aun cuando está presente el tumor. Solo con los síntomas se detecta y muchas ocasiones ya es demasiado tarde.

Existen muchos tipos de cáncer pancreático, se dividen en exocrinos y endocrinos; los primeros como: adenocarcinoma, carcinomas de células escamosas, carcinomas en anillo de sello entre otros nombres científicos, obstruyen el conducto biliar provocando que se acumule en el cuerpo, por ello muchas personas adquieren un color amarillento.

El segundo se les conoce como tumores neuroendocrinos o células de los islotes, son poco comunes y se detectan cuando el tumor se expande fuera del páncreas.

En nuestro país, por ejemplo en cifras del INEN para el 2018, indican que casi el 40% de pacientes tratados por dicho tumor son de Lima y el resto proviene de las demás ciudades del país. Cada día son diagnosticados de tres a cuatro casos. Casi todas las personas que acuden por un posible cáncer de páncreas confirman sus sospechas.

La referida neoplasia, es decir, el cáncer de páncreas, ocupa el quinto lugar en incidencia de cáncer gastrointestinal en el país, por debajo del que afecta el estómago, recto, hígado, colon y vesícula. En la última década, se ha duplicado el número de casos en varones y se ha incrementado en un 50 por ciento en mujeres que acuden al INEN.

Este cáncer de páncreas, se origina en el conducto del mismo. El ducto se obstruye, las enzimas pancreáticas lo atrofian, los pacientes se vuelven diabéticos y tienen grandes posibilidades de desarrollar el tumor y que no sea percibido por el lugar donde se encuentra.

¿Quiénes pueden padecer cáncer de páncreas?

Las personas que fuman, tienen sobrepeso o hereditario.

¿Qué síntomas tiene el cáncer de páncreas?

Dolor en el abdomen, pérdida de peso, indigestiones repentinas y, sobre todo, coloración amarilla en el cuerpo.

Por lo regular el cáncer no causa signos o síntomas al primer instante, sin embargo, cuando ya son afectados otros órganos del cuerpo es cuando se presenta:

1. Cáncer de páncreas en la cabeza del páncreas

Sus síntomas son: Ictericia (que es cuando la piel se torna de color amarillo y los ojos de color blanco), la materia fecal es de color pálido y la orina oscura, se presentan dolores en la parte superior o media del abdomen y espalda, además hay un cambio notorio debido a la pérdida de peso, falta de apetito, nauseas, mareos, vómitos y cansancio.

2. Cáncer de páncreas gastrointestinales

El tumor crece en las áreas del sistema digestivo, por tal razón se presenta dolor abdominal a medida que el tumor crece, dolor en la espalda, hinchazón, sensación de estar satisfechos con la comida, nauseas, diarrea, el color de las heces puede ser pálido, marrón o color arcilla y la orina es oscura.

3. Cáncer pancreático Whole-Body

Crece por todo el cuerpo, los síntomas comunes es pérdida de peso y apetito, malestar, elevada azúcar en la sangre. Algunas personas desarrollan diabetes.

Para evitar tragedias como la muerte, es importante siempre acudir con un especialista, realizar chequeos generales para detectar anomalías y no esperar hasta que sea demasiado tarde. Muchas personas confunden el color amarillo del cuerpo con otro tipo de afecciones como la hepatitis, procura asistir al doctor y realizar las pruebas para descartar el cáncer pancreático. ¡Estás a tiempo, no pierdas la fe y cuida tu salud!

Para el 2018 , los datos de estudio de esta enfermedad, según informó el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN),indican que solo el 25% de pacientes con cáncer de páncreas en estado avanzado tratados tiene posibilidades de curarse y por lo mismo, recomendienda a la población a hacerse un diagnóstico preventivo a partir de los 50 años.

En dicho nosocomio, el tratamiento consta de 02 cirugías, primera implica resecar el duodeno, la vía biliar, la vesícula, la cabeza del páncreas y parte del estómago, aunque ya existen técnicas que permiten preservarlo.

Dicha operación dura entre cinco y seis horas y la hospitalización, de dos a tres semanas, porque es una cirugía con riesgo importante de complicaciones. No se debe realizar donde no hay especialistas y si no se cuenta con el soporte de la institución ante emergencias.

La segunda operación consiste en la extirpación de parte del estómago, la primera y segunda parte del duodeno, la cabeza del páncreas, el conducto biliar y la vesícula biliar.

Según el doctor Yung, especialista en temas de páncreas del INEN, señaló que el número de pacientes que por su diagnóstico pueden ser operados y recibir un tratamiento curativo representa menos de la mitad del total que acude al INEN con el mismo mal, pues el tumor que el resto de pacientes presenta se ha expandido (metástasis) o tiene vasos sanguíneos infiltrados que no admiten su resecamiento.

En otros casos, la mayoría de pacientes con cáncer de páncreas acude al INEN cuando el tumor ha crecido considerablemente, porque no presenta síntomas en su etapa inicial, lo que dificulta su diagnóstico temprano, anotó.

Y se complica mas la situación del paciente cuando este es mayor de 60 años y ha tenido antecedentes de alcoholismo o drogas, cosa que los especilaistas tienen que evaluar y determinar hasta que grado esta deteriorada la salud del paciente y los riesgos que implican poner en marcah algun tratamiento que en realidad solo atenúan la enfermedad pero no la curan.

Explicó que otra barrera que impide un diagnóstico temprano es el costo elevado de los exámenes, lo que desanima a los pacientes a acudir a centros especializados.

Un diagnóstico eficaz, explica el Dr. Yung, demanda tomografías, colangiorresonancias y econdoscopías que casi sólo pueden ser practicadas en el INEN y en EsSalud. Dichas pruebas pueden costar entre 400 y 2,000 nuevos soles. Si el paciente acude al INEN o está asegurado podría acceder a las mismas gracias al apoyo del Estado; pero si desea hacérselos en centros privados es poco probable que pueda financiarlos”, comentó.

Los especialistas de la salud, recalcan la importancia de prevenir y detectar estos males acudiendo a centros especializados para hacerse un diagnóstico oportuno a partir de los 50 años y, de resultar con alguna neoplasia, iniciar un tratamiento con posibilidades de curación y costos más bajos.

A fin de reducir la posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer, es vipracticar deportes, disminuir la ingesta de grasas, no consumir tabaco ni alcohol, lavar bien los alimentos, darse un tiempo para comer y no reemplazar los nutrientes de las frutas y verduras con suplementos vitamínicos.

Fuente: Internet

Click aquí: “¿Cómo saber si tengo problemas de la glándula tiroides”.

Click aquí para ver el vídeo: “Todos los síntomas del cáncer de Páncreas”.

Comentarios