Cómo evitar que te estafen en la compra de una casa, departamento o terreno

La demanda inmobiliaria viene creciendo a un ritmo de más del 6% anual, en nuestro país, situación que conlleva a una posible proyección positiva para dicho sector en los siguientes años.

Por esta tendencia del mercado, las empresas inmobiliarias son conscientes que las necesidades de vivienda o casa son muy diversas en todo el universo de familias, parejas o jóvenes que buscan un espacio donde vivir.

Por ejemplo, hoy las familias jóvenes cuyos integrantes oscilan entre los 26 a 35 años están dispuestos hasta endeudarse para comprar un departamento que les ofrezca seguridad, comodidad y modernidad.

Los que conforman éste grupo objetivo están decididos a comprarse un departamento, su primera propiedad. Recorren las calles, buscan, preguntan pero sobre todo, dudan. Dudan de elegir tal o cual departamento y recuerdan que hace unas semanas, una amiga suya fue estafada con la compra de un inmueble.

Como ves, la realidad de las cosas es que las personas que están en ésta búsqueda se exponen a esta situación: promotoras fantasmas, inmobiliarias que no cumplen los plazos y constructoras sin licencia. El tema no es sencillo, pues asumir una deuda a largo plazo no es cosa de juego, ya que supone más de un riesgo en el sector crediticio.

Por ello, es indispensable tomar en cuenta algunos consejos antes de hacer entrega de una cuota inicial y concretar la compra el inmueble elegido. Para empezar compartimos los que piensan y sugieren los especialistas, que la clave está en realizar una serie de averiguaciones respecto a la promotora. Todo ello a fin de disminuir el riesgo.

Adquirir una propiedad es sin duda una de las mejores inversiones. Pues una vivienda es parte de las necesidades básicas y tener un lugar para tu familia es una de las razones que te impulsa a buscarla. Por ello es necesario seguir algunas recomendaciones.

Ademas de lo anterior te recomendamos seguir los siguientes pasos para evitar que te estafen en la compra de tu departamento.

Pasos para evitar estafas en la compra de un departamento

1. Estado del inmueble

Lo primero es verificar el estado del inmueble o terreno. Acudir a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y confirmar que la persona que está construyendo tenga el derecho de vender el departamento. Ver si el promotor aparece como propietario y qué gravamen o compromisos vigentes (hipotecas, derecho de usufructo e embargos judiciales o administrativos) existen.

“El trámite es muy fácil. Por un pequeño pago puedes hace una búsqueda de propiedad y pedir la ficha registral del inmueble. Previamente solicitamos una copia de este documento a la inmobiliaria y corroboramos que sean iguales”, señaló en declaraciones a El Comercio.

2. Patrocinio de un banco

Que una promotora cuente con el respaldo del banco, ciertamente nos brinda una mayor confianza. Eso indica que el proyecto es financiado por una entidad bancaria, que previamente ha hecho también una evaluación a la empresa.

“Debemos acercarnos al banco y confirmar que la empresa efectivamente trabaja con la entidad y que los letreros que aparecen en la caseta de ventas son ciertos. Es importante saber que el banco acostumbra trabajar con esta promotora, que ya han avalado proyecto anteriores y que no se han registrado problemas”.

3. Licencia de construcción

Las promotoras presentan un anteproyecto a la municipalidad, que luego realiza unas observaciones. Tras ello se presenta el proyecto final, avalado y certificado por el municipio distrital.

“Una vez aprobado el proyecto con todas las recomendaciones técnicas realizadas por la gerencia de desarrollo urbano se emite la licencia de construcción. Es necesario que pidamos una copia a la promotora y luego de ello ir a la municipalidad y confirmar que el documento sea verdadero”.

4. Pago por partes

Para el abogado, una buena forma de proteger nuestro dinero es entregar adelantos por partes, sobre todo si se trata de un bien futuro o en planos. Ello nos asegura que si en algún momento se presenta algún inconveniente o retraso, nuestra pérdida no sea mayor.

Hay que comprender que toda inversión supone un riesgo y está en nosotros hacer que ese rango sea menor. “Una vez que estamos seguros de comprar una propiedad, separamos el departamento con un monto mínimo y conforme se vayan realizando los avances, ir pagando la inicial”.

No es recomendable dar toda la inicial o un pago total del departamento. Si no vemos avances es mejor no continuar con los pagos. “Hay que recordar que hay mucha oferta en el mercado y si el proyecto no nos da la seguridad que requerimos es mejor buscar otra propiedad”.

Como compradores estamos en total derecho de elegir libremente nuestro departamento, plantear nuestras condiciones y llegar a un acuerdo con la promotora. Si este no se da en la medida que esperamos, podemos optar por otra propiedad.

5. Asesórate por un especialista en el sector

No todos tenemos alma de abogado, ni somos expertos en temas legales. Por ello es recomendables que algún especialista nos asesore en estos avatares, que le eche un ojo al contrato y aclare las dudas que podamos tener.

“Es lo recomendable pues muchas veces existen cláusulas que podrían comprometernos o quitarnos la opción a reclamos ante una eventualidad”.

6. Verificar los datos en la minuta antes de firmar

No hay que tenerle miedo a firmar la minuta de compraventa. Si hemos realizado todos los pasos anteriores, este no supondrá un mayor riesgo. En este punto es necesario que verifiquemos las medidas del departamento, el estacionamiento y que las áreas comunes estén debidamente detalladas.

“Los montos y plazos de pago a la promotora deben de estar claros. Las condiciones deben ser revisadas cuidadosamente y la distribución del departamento definida claramente”.

7. Verificar lo que recibes

Una vez entregado el departamento es necesario verificar al milímetro que todas las cosas ofrecidas se hayan cumplido. El abogado indica que las mayores insatisfacciones tienen que ver con los acabados.

“Si la empresa ofrece una determinada marca en la memoria de los acabados, se debe brindar esa marca. Nosotros estamos en total derecho de exigir el cumplimiento de estas cosas”.

8. Comprueba que ya esté independizado

La promotora está comprometida a realizar la Declaratoria de Fábrica, Reglamento Interno de Propiedad horizontal e Independización de cada una de las unidades inmobiliarias que conforman el edificio, una vez que se haya terminado con su construcción, así como también a la suscripción de la respectiva escritura pública de compraventa.

La obligación de saneamiento legal de la promotora llega hasta la independización del inmueble y el levantamiento de la hipoteca (si la hubiera).

Sin embrago, la inscripción de la propiedad a nombre del cliente, correrá por cuenta del comprador.

Cualquier medida de seguridad y verificación que puedas tomar nunca estará de más al momento de buscar y comprar tu departamento.

Todas estas recomendaciones te permitirán tomar la mejor decisión para tu beneficio y el de tus seres queridos.

Fuente: Internet

Click aquí: “Lo que debo evaluar antes de comprar un departamento”.

Click aquí: “Sigue estos consejos para comprar un departamento”.

Comentarios