La demanda de atención por trastornos del espectro autista (TEA) se ha incrementado en los últimos años en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud (Minsa), dijo July Caballero, psiquiatra del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental de dicho portafolio.

Tras precisar que en el 2017 hubo 11,955 casos atendidos y en el 2018 se registraron 18,758 casos, Caballero explicó que los Trastornos del Espectro Autista hacen referencia a un conjunto de desórdenes del neurodesarrollo que dan lugar a dificultades en la comunicación y la interacción social.

Dijo además que otras de las manifestaciones es que las personas con TEA procesan la información sensorial de manera distinta, a la vez que tienen dificultades para interesarse por ciertos temas o actividades rutinarias. “Por ello, es importante detectar tempranamente sus manifestaciones para que puedan acceder a una intervención integral y oportuna”, agregó.

Las manifestaciones se presentan desde la primera infancia, independientemente del género, raza, condición social o económica. “Si un bebé no desarrolla adecuadamente el lenguaje de acuerdo a su edad, tiene dificultad para la socialización (no mira a los ojos, no responde al llamado, no sostiene interacciones sociales en el juego o no muestran placer en compartir o señalar un objeto) debe ser llevado al establecimiento de salud para su evaluación integral”, señaló.

Cabe destacar que un entorno familiar, educativo, laboral y social adecuado, así como el respeto y tolerancia de todos los miembros de la comunidad contribuye a que las personas con TEA tengan las mismas oportunidades de lograr sus aspiraciones y participar plenamente en la sociedad.

El Minsa cuenta con 103 Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC) a nivel nacional donde se brinda servicios especializados de psiquiatría, psicología, terapia de lenguaje, terapia ocupacional entre otros que son importantes a considerar en el plan de atención integral de las personas con TEA.

