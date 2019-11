Centro de Idiomas de UPAO presente en conferencia internacional de Inglés

La coordinadora académica del Centro de Idiomas de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), magíster Diana Magcelene Lozano Arredondo, participó en calidad de invitada en el ELT (English Languaje Teaching) del 17th. LABCI (Latin American British Cultural Institutes) 2019, realizado en Santiago de Chile.

Se trata de un evento de capacitación en Teacher´s Academy y que reúne a representantes de instituciones universitarias de siete países de Latinoamérica en jornadas de intercambio cultural, de experiencias y conocimientos, y que tiene a Brasil a la vanguardia en el uso de la tecnología en aula, como la realidad aumentada.

Los ponentes fueron profesionales ingleses; participaron autores de libros y otros conferencistas y maestros de renombre vinculados con la enseñanza, la formación y el desarrollo de los profesores, la educación formal y los servicios culturales que facilitan las relaciones bilaterales de sus miembros de América Latina y del Reino Unido.

El enfoque de la conferencia fue la enseñanza del inglés como lengua extranjera y compartir ideas a través de plenarias y clases magistrales, y entre los temas claves están el papel del aprendizaje digital en la EFL, desarrollo profesional continuo para maestros, enseñanza diferenciada, el papel de la cultura en el aprendizaje en idiomas, el impacto de la mentoría para los docentes, exámenes de inglés y temas de gestión.

La coordinadora académica del CIUPAO también participó en calidad de ponente en el 6th Regional Seminar “Future Directions in ELT” organizado por el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo (CIDUNT), exponiendo el tema Working with Technology in Teaching Practice, sobre la especialización en el uso de la tecnología en el aula.

