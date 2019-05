Un grupo de diez estudiantes de la Universidad Privada del Norte (UPN) viajará a mediados del próximo año a Atlanta, Estados Unidos, para recibir capacitaciones de expertos internacionales en la sede central de la prestigiosa cadena de noticias CNN, gracias a un convenio institucional firmado entre ambas instituciones.

“CNN es una marca líder de noticias, y la alianza con UPN busca que nuestros estudiantes tengan contacto con expertos internacionales de primer orden y en una de las empresas periodísticas más reconocidas del planeta, para que así afiancen competencias en el manejo de contenidos digitales y la gestión transmedia, convirtiéndose en profesionales de clase mundial. Como universidad uno de nuestros pilares es propiciar la internacionalidad en nuestros programas académicos”, dijo Patricia Sánchez, decana de Comunicaciones en UPN.

El convenio suscrito entre CNN y la Universidad Privada del Norte también considera la realización de coordinaciones trimestrales con los mejores expertos en cada área, buscando trasladar a estudiantes peruanos experiencia en la elaboración de contenidos y tratamiento noticioso, desarrollar competencias para redacción y generación de storytelling en diversas plataformas informativas, entre otras acciones.

“La Universidad Privada del Norte, en virtud a esta alianza, es la única institución educativa en el país que cuenta con los contenidos de CNN tanto para desarrollar procesos de enseñanza- aprendizaje como para los medios que hoy manejamos, como Radio UPN y los que generaremos próximamente”, explicó la decana de Comunicaciones.

CNN, como referente mundial de noticias, mantiene alianzas con distintas instituciones educativas de Estados Unidos, Europa y Asia, y recientemente en América Latina.

“Tenemos la intención de trabajar más cerca de las universidades y sus estudiantes, no solo brindándoles el contenido y el acceso a las herramientas utilizados en el mundo profesional, sino también una gran oportunidad para escuchar las ideas de los estudiantes y aprender de ellos”, comentó Sebastián Laver, Head of Sales, Content and Out of home para América Latina de CNN, en la conferencia “CNN: Más que últimas noticias”, realizada en UPN.

