La University of North America (UONA) junto a la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa (OIICE), otorgaron el grado de Doctor Honoris Causa a la Dra. Kony Duran Llaro, trujillana y egresada de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo (UCV).

La distinción se le fue entregada durante la ceremonia de clausura de la 1° Cumbre Mundial de Excelencia en Educación Superior “Varios continentes unidos por una misma visión”, desarrollado en Washington D.C. – Estados Unidos, evento de reflexión y construcción entre académicos, investigadores, directivos, actores sociales y otros miembros de la comunidad educativa de diversos países, quienes aportaron nuevas propuestas para una enseñanza de calidad.

“Fue una experiencia inolvidable, porque tuve el honor de iniciar las exposiciones del evento científico, y gratificante por la distinción recibida que me llena de orgullo por ser peruana y aún más Laredina. Resalto la amabilidad de los organizadores por este premio honorífico que me permite reflexionar sobre mi contribución a la educación y mi nueva obligación en la formación de profesionales investigadores capaces de resolver problemas de nuestra región y país.”, agregó la Dra. Kony Duran.

Cabe mencionar que dicha docente ha recibido otros galardones como la distinción de la orden dorada magisterial y Doctor Honoris Causa por la Universidad del Golfo – México; Master en excelencia y Desarrollo Académico por la Universidad Global del Cusco; entre otros.

Duran Llaro junto a calificados docentes de la región, es coautora del libro “Orientaciones para elaborar una tesis”, y ha logrado un artículo científico en una revista indexada a nivel internacional (Scielo). Cabe resaltar que la ponencia de la egresada vallejiana llevó el nombre de “Evaluation of Quality in the Higher Education Accreditation Process”.

La Jefe de Relaciones y Cooperación Internacional de la UCV, MBA. Lylí Gastañaduí mencionó “nuestra misión es seguir creando lazos con otros países. Estamos orgullosos que una egresada nuestra obtenga el reconocimiento internacional producto de su esfuerzo e interés por la investigación”.

