Trujillo es una tierra de rica historia preinca, colonial, emancipadora y progresista, que disfruta celebrar su independencia, siendo la capital de La Libertad del Perú, desde hace 196 años.

El primer grito de la Independencia se dio en Trujillo y fue la base para la posterior independencia del Perú, destaca el historiador Alberto Pinillos Rodríguez.

“La independencia del Perú se basa en la de Trujillo, sino San Martín no hubiese llegado acá. Hay que recordar que San Martín desembarcó en Pisco, luego se trasladó a Huaura y de allí ingresó pacíficamente a Lima”, puntualizó el reconocido ex docente de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y ex director regional de Educación de La Libertad.

El 29 de diciembre de 1820, en la sede del cabildo, que entonces era presidido por José Cavero y Muñoz, se firmó el acta de independencia de Trujillo, posteriormente, ante un cabildo abierto reunido en la Plaza de Armas de la ciudad, don José Bernardo Torre Tagle la proclamó pronunciando estas palabras: “Pueblo mío. Acabamos de proclamar y jurar la independencia de Trujillo. Desde este momento y por la voluntad unánime del pueblo, Trujillo es libre… Pongo nuestro destino y el del pueblo bajo la protección del cielo. ¡Viva la patria ¡Viva la independencia!”.

El proceso de independencia de Trujillo cumplió con los tres actos necesarios que hacen que Trujillo sea considerada la “Primera Ciudad Independiente del Perú”.

El primero de ellos fue el acuerdo de proclamar la independencia, hecho que tuvo lugar el 24 de diciembre de 1820.

El segundo fue la firma del acta de independencia que tuvo lugar en la capilla del colegio “Seminario de san Carlos y san Marcelo y la proclamación hecha en la plaza de armas de la ciudad el 29 de diciembre de 1820.

Finalmente, la jura de la independencia que tuvo lugar el 6 de enero de 1821 tal como consta en el llamado “Libro Rojo” del cabildo de Trujillo que contiene las actas de este entre 1820 y 1823. En Trujillo flameó por primera vez en la historia la primera bandera del Perú que fuera velada durante la noche del 28 de diciembre de 1820 en la actual “Casa de Gobierno”.

Trujillo es la Capital de la Primavera y la Marinera, un orgullo para los trujillanos natos y de corazón quienes vivimos en esta tierra.

