Concejo de Moche conforma comisión para lograr que municipio coadministre proyecto de Huacas del Sol y La Luna

El regidor de la Municipalidad Distrital de Moche, Henry Sachún, informó que el Concejo ha decidido conformar una comisión de regidores con el objetivo de que la comuna participe en la coadministración del proyecto arqueológico Huacas del Sol y la Luna.

Según explicó, esta comisión revisará el convenio vigente, evaluará el marco normativo aplicable y buscará la vía legal que permita la intervención del municipio en dicho acuerdo. Actualmente, la administración del proyecto está a cargo de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) mediante un convenio con el Ministerio de Cultura. No obstante, el concejal cuestiona que la institución universitaria no estaría impulsando de manera suficiente la puesta en valor del sitio arqueológico.

Sachún también señaló que la carretera de acceso al complejo presenta un notable deterioro y no ha recibido mantenimiento. Considera que, bajo la administración conjunta con el municipio, se podría destinar inversión para mejorar esta vía y fortalecer la infraestructura del proyecto.

“Se hizo este convenio (UNT y Ministerio de Cultura) y se puede mejorar. Los regidores nos reuniremos para indagar y elaborar una propuesta legal de cómo podría darse la intervención del municipio, y así invitar a la universidad y al patronato a trabajar juntos para potenciar el proyecto”, precisó.

