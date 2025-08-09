Apple, Nvidia y General Motors anuncian inversiones millonarias para esquivar aranceles de Trump

Te encuentras ante un panorama en el que socios comerciales estratégicos de Estados Unidos y gigantes multinacionales deciden mover ficha. Su meta es clara: suavizar el impacto de los aranceles impulsados por la Administración Trump y conseguir acuerdos menos gravosos, en medio de una reconfiguración del comercio mundial.

La Unión Europea, Corea del Sur y Japón ponen sobre la mesa más de US$ 2 billones en inversiones, sin un calendario definido, pero con un plan que incluye compras estratégicas como gas natural licuado, petróleo y componentes tecnológicos, reforzando sus vínculos con Washington.

En el caso europeo, el último pacto implica un arancel del 15% a las exportaciones, junto a la compra de 750,000 millones de euros en gas y petróleo estadounidenses para sustituir suministros rusos. También asumes la adquisición de chips por 40,000 millones de euros e inversiones de al menos US$ 600,000 millones en EE. UU. hasta 2029.

Corea del Sur compromete US$ 350,000 millones en inversiones y otros US$ 100,000 millones en compras de GNL, a cambio de un arancel reducido del 15% para sus exportaciones. Japón cierra un trato similar, respaldado por un fondo de US$ 550,000 millones para invertir en suelo estadounidense.

Las empresas no se quedan atrás. Nvidia apuesta US$ 500,000 millones para fabricar supercomputadoras de inteligencia artificial en EE. UU., mientras que TSMC destina US$ 100,000 millones a tres fábricas y centros de desarrollo. Apple eleva su compromiso de US$ 500,000 millones a US$ 600,000 millones en cuatro años para expandir la producción nacional.

El sector automotriz también mueve fichas. General Motors traslada parte de su producción desde México e invierte US$ 4,000 millones en plantas estadounidenses. Toyota, por su parte, arranca con una inversión inicial de US$ 88 millones en su planta de Virginia para fabricar transmisores híbridos de nueva generación.

En la industria farmacéutica, Johnson & Johnson destina US$ 55,000 millones, Roche US$ 50,000 millones, Sanofi US$ 20,000 millones y AstraZeneca otros US$ 50,000 millones, todo en un plazo de cuatro a cinco años.

Trump, tras una reciente gira por el Golfo Pérsico, asegura acuerdos adicionales: Emiratos Árabes Unidos invertirá US$ 1,400 millones en semiconductores, manufactura e inteligencia artificial; Catar se suma a proyectos industriales; y Arabia Saudí aportará US$ 142,000 millones a empresas de defensa estadounidenses.

En conjunto, estos compromisos prometen inyectar entre US$ 3,500 y US$ 4,000 millones adicionales a la economía estadounidense en la próxima década.

