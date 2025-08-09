MPT amplía plazo para implementar ordenanza y modifica ruta de transporte urbano

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobó por unanimidad ampliar por un año el plazo para implementar la Ordenanza Municipal N.° 027-2024-MPT. Durante este tiempo, el Servicio de Administración Tributaria (SATT) continuará a cargo del registro y actualización del Sistema Nacional de Sanciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La ordenanza modifica los artículos 119° y 126° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la MPT, aprobado mediante la O.M. N.° 042-2024-MPT. Con ello, se extiende el plazo establecido en la disposición complementaria transitoria de la O.M. N.° 027-2024-MPT.

Mientras tanto, la Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial debe gestionar los accesos necesarios ante el MTC para cumplir con lo dispuesto, bajo responsabilidad. El plazo anterior venció en diciembre de 2024 y, según Bertha Sánchez, representante de la Gerencia de Transportes, se solicitó oportunamente esta ampliación para regularizar lo que ordena la norma.

El regidor Luis González recomendó a la Gerencia Municipal dotar de recursos a la Gerencia de Transportes para cumplir con este objetivo.

También se modifica la ruta C-09 “E”

En la misma sesión, conducida por la alcaldesa encargada Eiby Guibert Chávez, se aprobó la modificación de la ruta C-09, letra “E”, de la Empresa de Transportes Arco Iris Express S.A., ajustando la ficha técnica del Plan Regulador de Rutas de la provincia.

El cambio se autorizó porque la nueva ruta no supera el 60% de superposición con otras, como establecen las O.M. N.° 008-2024-MPT y N.° 002-2011-MPT. Actualmente, la superposición es del 43%.

El recorrido se reduce en 20,3 kilómetros, pasando de 53,6 km a 33,3 km, y deja de ingresar al exmercado Mayorista. La frecuencia de unidades mejora de cada 4 minutos a cada 3 minutos, con una flota operativa de 37 buses.

El regidor Andrés Sánchez advirtió que el tramo de la av. Los Incas presenta una alta congestión vehicular por la concentración de empresas en la zona.

La Gerencia de Transportes y Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT) emitieron informes favorables para esta modificación.

