Con la presencia de directores de las distintas instituciones educativas de la región, la Escuela Profesional de Educación Inicial realizó la difusión de resultados de los proyectos de responsabilidad social, denominado “Innovando la calidad educativa para emprender una mejor sociedad”.

Un total de ocho proyectos orientados, no solo a contribuir con la formación de los más pequeños del hogar, sino también en educar a las madres sobre las técnicas de estimulación prenatal para un adecuado desarrollo del pequeño, fueron desarrolladas por las estudiantes del I al VIII ciclo.

“Estamos convencidos que la mejor manera de aprender es desarrollando proyectos con temas que contribuyan con nuestra sociedad, es por eso que creamos estos espacios donde nuestros estudiantes exponen sus trabajos orientados a mejorar la educación” precisó Víctor Rojas, Coordinador de la Escuela Profesional de Educación Inicial.

Proyectos como: creciendo con mi bebé, Niño Saludable, My first words in english, manitas creativas trabajando, iniciación musical, entre otros, fueron presentados en esta edición del certamen.

“El objetivo es que estos proyectos que aplican nuevos métodos y técnicas, sean empleados en las diferentes instituciones educativas para construir y potenciar el desarrollo de habilidades que fortalezcan la formación académica de los estudiantes”, finalizó Víctor Rojas.

