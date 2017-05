Las bajas temperaturas en las zonas altoandinas han puesto en alerta a las autoridades de salud ante el incremento de casos de neumonía en menores de dos años.

Según indicó el gerente regional de Salud de La Libertad, Víctor Alvarado Cáceres, en lo que va del año se han registrado 335 casos de neumonía, de los cuales 3 han fallecido, siendo las provincias con más alta incidencia Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Pataz, Bolívar, Julcán y Otuzco.

El titular sectorial exhortó a los padres de familia a llevar a sus hijos a los establecimientos de salud para que se les proteja con la vacuna neumocócica conjugada trecevalente (PCV13) y así combatir la neumonía y otras enfermedades. Dijo que el personal de Salud ha intensificado la vacunación contra el neumococo, realizando trabajo de captación de niños en los centros de salud cuando acuden para tratar algún mal.

“Muchos de los niños menores de dos años enferman porque no están protegidos y eso es porque sus padres no cumplen con llevar a vacunar a sus hijos a los centros de salud o no abren las puertas de sus hogares al personal de Salud que sale a vacunar o de lo contrario esconden a sus hijos. Lo que no saben es que al no vacunar a los pequeños están dejando abierta la posibilidad de que sufran neumonía”, explicó Alvarado Cáceres.

El gerente de salud recomendó a los padres de familia a identificar los signos de alarma ante un posible caso de neumonía y llevar inmediatamente a sus hijos al establecimiento de salud más cercano.

“Hay que observar si hay respiración rápida con hundimiento de costillas, cansancio o decaimiento, cuando están inapetentes y duermen mucho y cuando hay fiebre, porque esos son los signos de alarma de una posible neumonía”, refirió.

Hay que precisar que la Resolución Ministerial 651 – 2016 de Salud amplió el calendario de vacunación para otros grupos en riesgo como son los adultos mayores y niños con enfermedades crónicas (problemas al bazo, cáncer a la sangre y ganglios linfáticos, pacientes con trasplante de órgano sólido y de médula ósea), toda vez que se tratan de poblaciones propensas a la neumonía.

Alvarado Cáceres invocó a estos grupos en riesgo a acudir a los establecimientos a protegerse contra el neumococo (bacteria que produce la neumonía). Informó que el año pasado el 95% de los menores de dos años fueron inmunizados con la vacuna contra el neumococo y el 99% recibieron la vacuna contra la influenza.

La vacuna se distribuye gratuitamente en los establecimientos de salud para la población pediátrica y adultos mayores.

