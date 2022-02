¿Quieres hacer compras por Facebook o WhatsApp? Cuida tus datos personales

Las compras en línea son cada vez más frecuentes, y con cada vez más herramientas para negocios, Facebook y WhatsApp ofrecen una forma rápida de acceder a catálogos de productos y concretar ventas. Pero, ¿cuáles son los riesgos en cuanto a la privacidad de tus datos personales?

Eduardo Luna Cervantes, Director de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, en lo que va del 2021, se han recibido 136 denuncias por infringir la Ley de Protección de Datos Personales, y que la mayoría está vinculada al uso de información de los clientes sin su consentimiento para realizar diversas operaciones financieras.

Ante el incremento del comercio electrónico durante pandemia, los canales de compra no se restringen únicamente a los sitios web, las redes sociales también son empleadas para comprar o vender productos y/o servicios.

En Facebook, las páginas de marcas pueden crear una tienda integrada con sus productos, con información de precio y características. Los interesados podrán solicitar la reserva del item y luego solicitar la información de pago para concretar la compra. En Instagram también se puede crear una tienda virtual.

En el caso de WhatsApp, las cuentas de negocios pueden crear un catálogo de productos o servicios, y los usuarios podrán añadir los productos de su interés a su carrito de compras para que, posteriormente, se establezca el mecanismo de pago.

Al concretar una compra se solicitan datos personales que, de ser vulnerados, podrían en riesgo la seguridad digital de los usuarios. No solo sus cuentas de WhatsApp o Facebook, también la información bancaria.

Cuida tus datos personales al usar redes sociales

Al respecto, el funcionario recordó que es importante revisar las políticas de privacidad de cada aplicación o servicio digital que se use para conocer de qué usos les darán a los datos, con quiénes los compartirán y para qué finalidad. Así, podrás tomar una decisión informada al momento de entregar o compartir tus datos.

“También es importante informarnos sobre las configuraciones de privacidad que nos ofrecen las redes sociales y apps que utilizamos, de tal forma que decidamos qué información compartimos de forma pública y qué información compartimos con grupos más reducidos”, agregó.

En aquellos casos en los que el vendedor de Facebook pide enviar un mensaje vía WhatsApp u otro canal para continuar la compra, es importante asegurarse de revisar que el enlace no sea sospechoso o que lleve a cadenas de mensajes spam (basura), recomendó. Es importante que recuerdes que no estás obligado a dar tu número de celular a una empresa si es que no lo deseas, pues puedes emplear otro mecanismo de comunicación como las llamadas por Facebook.

Asimismo, es importante corroborar que el número telefónico de mensajería corresponda a la cuenta oficial de la empresa. En el caso de WhatsApp, las cuentas que pertenecen a marcas auténticas y reconocidas generalmente tienen una insignia de verificación verde en el perfil y junto al nombre que es visible en el chat.

Desde mayo pasado, con los cambios de las políticas de privacidad en Facebook, los usuarios que se comunican con empresas en WhatsApp autorizan el intercambio de su información anonimizada para la personalización del contenido publicitario que se consume en la red social.

“Para efectuar una compra por Facebook u otro canal, siempre se tiene que realizar bajo las recomendaciones de seguridad señaladas dado que, si los datos personales proporcionados caen en manos de hackers o ciberdelincuentes, se generaría el riesgo de que se realice un tratamiento no adecuado de la información con otras finalidades y pueda ser empleada para realizar actos ilícitos tales como suplantación de identidad”, advirtió Luna Cervantes.

¿Cómo denunciar filtraciones de datos personales?

Las denuncias sobre uso inadecuado de instrucción sobre datos personales sin autorización se pueden realizar a través de la mesa de partes virtual del Ministerio de Justicia. El ciudadano debe adjuntar evidencias como capturas de pantalla.

Para consultas, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuenta con el correo electrónico [email protected], y con el teléfono (01) 2048020 anexo 1030.

