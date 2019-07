¿Qué es y qué rol cumple el área de RRHH en una empresa?

El departamento de recursos humanos es un componente crucial y un socio de éxito en su empresa, pero ¿sabe exactamente el rol que juega en su negocio? El departamento de recursos humanos va más allá de contratar y despedir empleados, y puede ser su recurso más importante para mejorar la moral y mantener a sus empleados motivados.

Los recursos humanos (RRHH), es decir el personal que labora en una empresa, son uno de los grandes pilares que sustentan su funcionamiento y el logro de sus objetivos. En este contexto, es necesario conocer qué características de los seres humanos son capaces de influenciar a la empresa y viceversa, y por ello merecen ser tomadas en cuenta dentro de una organización.

Para que una empresa sea efectiva en sus actividades, es necesario que sus miembros establezcan buenas relaciones interpersonales, que colaboren y cooperen entre ellos, actuando así en equipo. De esta forma, se genera un alto grado de satisfacción e integración en el marco de los objetivos de la empresa. Un grupo trabajando de esta manera promueve la optimización de rendimientos económicos, los empleados verán reflejados sus intereses (personales y profesionales) en los de la empresa y, por lo tanto, el trabajo contendrá un atractivo

adicional.

La fuerza laboral debe ser lo más importante para una empresa es por esto que el departamento de recursos humanos es importante porque es el encargado de valorar el capital humano.

Para ser realmente eficaz, el departamento de recursos humanos necesita operar en conjunto con el resto del equipo de administración, los profesionales del departamento de recursos humanos se encargan de ayudar a formular una visión y misión para el futuro de la empresa. De esa manera se estará buscando contratar a más personal para llevar la visión de la compañía a la vida real.

Funciones del departamento de RRHH

Organización y planificación del personal: planificar las plantillas de acuerdo con la organización de la empresa, diseñar los puestos de trabajo oportunos, definir funciones y responsabilidades, prever las necesidades de personal a medio y largo plazo, analizar los sistemas retributivos y de promoción interna son sólo algunas de las tareas que desempeña el departamento de Recursos Humanos.

Reclutamiento: realizan aquellos procedimientos encaminados a atraer candidatos competentes para un puesto de trabajo.

Selección: se trata de una de las funciones más importantes, ya que uno de los factores determinantes del éxito de una actividad empresarial es la correcta elección de las personas que han de trabajar en la empresa.

Planes de carrera y promoción profesional: el desarrollo del personal puede implementarse a través de planes de carrera; programas en los cuáles las personas pueden adquirir la experiencia necesaria para luego estar en condiciones de progresar en la estructura de la organización. Todo esto es controlado por el departamento de recursos humanos.

Formación de los trabajadores, que permite al personal de la empresa adaptarse a los cambios que se producen en la sociedad, así como a los avances tecnológicos.

Realizan además una evaluación del desempeño y control del personal, controlando aspectos como el absentismo, las horas extraordinarias, los movimientos de plantilla, la pirámide edad o las relaciones laborales, entre otras muchas tareas.

Satisfacer a los empleados es otra de sus tareas. Recursos humanos debe velar porque los colaboradores se sientan a gusto en la empresa. Su misión es investigar cuál es el clima laborar y trabajar a favor de él. Es necesario detectar el nivel de satisfacción del trabajador dentro de la organización y los motivos de descontento, con la intención de aplicar medidas correctoras, siendo esta otra de sus principales funciones.

Administración del personal, que consiste en gestionar todos los trámites jurídico-administrativos que comporta el personal de la empresa.

Otra de sus funciones es promover la comunicación entre la empresa y sus empleados, utilizando a los representantes sindicales (comités de empresa, delegados de personal o enlaces sindicales).

Por último, se encargan de la prevención de riesgos laborales, donde toma gran importancia el estudio de las condiciones de trabajo y de los riesgos laborales asociados preceden a la implementación de medidas de prevención y de protección, a fin de preservar la salud de las personas que trabajan en la empresa.

El departamento de recursos humanos no solo vela por emplear o despedir al personal de una empresa. También se encarga de desarrollar estrategias en favor de los empleados y de manejar las actividades del personal.

El área de recursos humanos es un área compleja y a la vez llena de retos pues a veces tiene que aceptar a toda esa gente que nos perturba, personas retadoras que pese a no caer bien, tienen energía para el futuro, expresan los errores y dan propuestas, soluciones, aunque hay que aprender a tomar riesgos porque no todo sale a la primera, resolver conflictos, construir un equipo comprometido y flexible que tenga confianza y respeto por la empresa para no frenar el cambio.

Además, este departamento se encarga de entrenar y desarrollar a la fuerza laboral. Los cursos, talleres, charlas, foros, conferencias y diplomados es responsabilidad de ellos. Resulta más ventajoso formar a los empleados existentes, que contratar a otros.

El departamento de recursos humanos es una pieza fundamental en el engranaje de la compañía. Debe ser el departamento que mejor conozca y represente su cultura empresarial y el encargado de trasmitir estos aspectos al resto de empleados. Así, son los que mejor conoce el engranaje de la compañía y su criterio a la hora de realizar nuevas incorporaciones, junto con los jefes de cada departamento, entre otras cosas.

Finalmente, este departamento debe velar por la imagen corporativa de la empresa. A través del sentimiento de pertenencia de los empleados y su buen trato.

